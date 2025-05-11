Ніколи не садіть їх поряд з трояндами: ці 5 рослин погублять цвітіння

Троянди – це справжні королеви саду, що невимушено створюють розкіш своїм пишним та яскравим цвітінням. Втім, невдало підібрані сусіди для них можуть зіпсувати вигляд куща.

Коли ви шукаєте ідеальне місце для своїх кущів троянд, потрібно зосередитися не тільки на пошуку хорошого ґрунту та освітлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ще одна важлива річ – це сусідство.

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М'ята

Деякі швидкозростаючі рослини можуть витіснити ваші троянди та виснажити їхні ресурси. І попри те, що м'ята – це корисна рослина, що тішить ароматом, а також відлякує деяких шкідників, для троянд вона не буде вдалим сусідом.

Зважайте, що м'ята заглушить ніжний аромат троянд, який рослина використовує, аби привабити запилювачів. Окрім того, м'ята за природою – доволі агресивна рослина, що швидко пускає пагони, і вона може позбавити ваші троянди простору та сонячного світла.



М'яту не варто садити біля троянд / Фото Pexels

Фенхель

Ще одна невдала рослина, яку точно варто тримати якомога далі від троянд – це фенхель. Він витягує багато поживних речовин із землі та може привабити чимало шкідників, які нашкодять трояндам.

Фенхель – це сильна рослина, що забирає багато калію, фосфору та азоту, і вона конкуруватиме за ці поживні речовини з трояндами.

Гортензії

Ця рослина має з трояндами зовсім різні потреби. Трояндовим кущам для гарного росту потрібно багато сонячного світла, а ось гортензії надають перевагу тінистим ділянкам. Якщо ж посадити їх поряд, нестача світла зрештою призведе до ослаблення стебел троянди, дрібних квітів, або ж їхньої повної відсутності.

Соняшники

Соняшники добре цвітуть на повному, яскравому сонці – як і троянди, але проблеми можуть початися через те, що ці рослини мають глибоку та розвинену кореневу систему, тож незабаром вони почнуть відбирати у троянд надто багато фосфору, калію та азоту. Окрім того, соняшники можуть корінням захопити багато простору у ґрунті, пригнічуючи троянди та заважаючи їм створити міцну кореневу систему.

До речі, раніше ми вже розповідали, які є найкращі місця для посадки троянд – там вони будуть цвісти протягом цілого сезону.

Іпомея

Ця рослина досить швидко росте, і може швидко заповнити весь ваш розарій – через це її радять тримати далі від троянд. Рясний в'юнок може обвити гілки троянд, пошкодити тендітні стебла та заважати рослині отримувати необхідне сонячне світло.

А під землею коренева система рослини конкуруватиме з трояндами за воду та поживні речовини, впливаючи на загальний ріст рослин.