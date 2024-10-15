Ніколи не садіть ці рослини біля вишні: ягід не дочекаєтеся

Якщо ви хочете поїсти солодких вишень наступного року, тоді потрібно уважно поставитися до тих рослин, які висаджуєте поряд. Річ у тому, що деякі з них можуть завадити дереву рости як слід.

Досвідчені садівники переконані, що планування своєї ділянки відповідно до потреб кожної рослини – це половина успіху. Тож переконайтеся, що ви знаєте, що саме потрібно посадити біля вишень, пише "Агроцентр".

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Що не можна садити біля вишні

Виявляється, попри те, що вишня – це досить невибаглива рослина, і дерево може рости без особливого догляду з боку садівників, на сусідство все ж потрібно звертати велику увагу. Гармонія у посадках пов'язана з вищою продуктивністю обох рослин та підвищенням імунітету.



Біля вишні не можна садити деякі рослини / Фото Pexels

Але чимало дачників не знають цих правила та висаджують поряд з вишнями городину, яка може призвести до поганої врожайності, хвороб та нашестя шкідників. Наприклад, не можна садити поряд перець, баклажани та помідори. Навіть якщо ви хочете заощадити місце, краще уникати цього сусідства, адже користі з нього не буде.

Річ у тому, що пасльонові є джерелами хвороб, які дуже небезпечні для плодових та ягідних дерев, тож їх потрібно тримати якомога далі від вишні.

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Окрім того, погано вишня буде рости, і якщо поряд з нею посадити деякі дерева, наприклад, дуби, клени та берези.

Вишня – це дерево, яке також не можна садити поряд з аґрусом та малиною. Річ у тому. що обидва чагарники мають схильність до розростання, а на врожайності вишні це точно позначиться негативно. Окрім того, не можна садити біля вишні і смородину, якщо ви хочете отримати ягоди з обох рослин.