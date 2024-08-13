Ці 3 рослини потрібно полити розчином соди: вони почнуть рости, як на дріжджах

Харчова сода – це по-справжньому універсальний продукт, і використовують її для зовсім різних цілей: у кулінарії, прибиранні, а також на городі. І кілька рослин будуть особливо вдячні, якщо ви підживите їх розчином соди.

Якщо ви хочете приготувати корисне підживлення для свого городу, яке водночас захистить деякі рослини від різноманітних шкідників, тоді розчин соди підходить просто ідеально. Приготувати його, до речі, може будь-хто.

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Як приготувати розчин соди

Сода – це той продукт, який за правильного використання може принести чимало користі вашому городу. Вона і підвищує врожайність, і покращує стан рослин. Та потрібно знати, яким культурам вона підходить, а яким ні. Річ у тому, що неправильне використання соди може призвести до непередбачуваних і дуже неприємних наслідків.

Корисною сода буде для тих рослин, які часто страждають від борошнистої роси.

Що таке борошниста роса?

Це захворювання рослин, яке спричиняють паразитні гриби. Якщо не лікувати її, тоді можна попрощатися з насадженнями. Спори розносяться у повітрі, переміщуються у дощовій воді та проростають на поверхні листя, як наліт.

Коли ви помічаєте на листі та гілках перші ознаки хвороби, саме час братися за приготування розчину.



Розчин з соди дуже корисний / Фото Pexels

Ось як його зробити:

візьміть 10 літрів води;

додайте 2 столові ложки кальцинованої соди;

50 грамів тертого господарського мила;

ретельно перемішайте суміш.

Розчин потрібно використовувати не для поливу, а для обприскування рослин, на яких ви помітили борошнисту росу. Підходить він для таких трьох рослин: огірків, кабачків та аґрусу.

Але є кілька застережень проти використання содового розчину. У жодному випадку не намагайтеся використовувати її для розкислення ґрунту або як захист проти червононогих молюсків, адже тоді результат вам зовсім не сподобається.