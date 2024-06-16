Комарі навіть не підлетять: які рослини їх найбільше відлякують

Комарі влітку доволі сильно всім набридають. Ми звикли позбуватися від них за допомогою спеціальних спреїв, які наносимо на тіло, однак для того, щоб їх зовсім не було на дачі, треба посадити на подвір’ї певні види рослин, які комарі дуже не люблять.

Ці комахи не лише можуть зіпсувати літній вечір дзижчанням, але й укусами, які викликають свербіж. Професійні дачники визначили, які саме рослини не люблять комарі, тому радимо їх посадити на подвір’ї, в саду чи в тих місцях, де ви найбільше проводите часу.

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Цитронела

Рослина має лимонний аромат, який не люблять комарі. Садіть рослину у великих горщиках.

Меліса

Вона має сильний пряний аромат з нотками лимона, тож теж добре відлякує комарів. Садити рослину можна в сонячних місцях чи в півтіні.

Шавлія

Аромат шавлії не дозволяє комахам визначити запах людини, тож можете бути впевнені в тому, що комахи не вкусять, а то й взагалі близько до вас не підлетять.



Шавлія перебиває запах людини / Фото Pexels

Перцева м’ята

Ментоловий аромат перцевої м’яти комарі дуже не люблять, тому можете висаджувати її в горщики та ставити на підвіконня чи біля вхідних дверей в будинок.

Базилік

Щоб комарі не залітали на кухню – посадіть базилік в горщиках. Москіти не люблять запах базиліка, тож і близько не залітатимуть на кухню. А ще камфора, яка міститься в рослині, здатна відлякати моль та мурах.

Часник

Цей натуральний відлякувач не зовсім підходить для посадки на подвір’ї, тому рекомендовано садити пучками в різних місцях дачної ділянки. На ніч можете поставити часник на тумбочку, щоб комарі вилетіли з кімнати та не заважали вам спати.

Лаванда

Запах пахучої рослини комарі дуже не люблять, тому можете висаджувати лаванду на ділянці. Кілька рослин завжди можна зірвати та поставити у вазу в кімнаті, щоб комахи не залітали та не псували відпочинок.