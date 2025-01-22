Посадіть ці рослини біля смородини: збільшите урожай ягід вдвічі

Смородина – це дуже корисна та смачна ягода, тож не дивно, що на городі її вирощує надзвичайно багато людей. Але де саме її посадити, і які рослини розмістити поряд?

Певно, усім городникам та садівникам доводилося чути про сумісність рослин, повідомляє 24 Канал. Деякі рослини добре ростуть поряд, інші – заважають одна одній та приваблюють схожих шкідників. І якщо розібратися, які рослини висаджувати на сусідніх грядках, можна суттєво збільшити урожай без жодних зусиль.

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Які рослини посадити біля смородини?

Перше, від чого часто страждає урожай смородини – це попелиця. Тож досвідчені садівники вже з'ясували, які саме рослини здатні її відлякувати, і завжди садять їх біля кущів з чорними ягодами.

Зважайте, що через навалу попелиці кущі можуть припинити ріст, ягоди стануть дрібними і від врожаю практично нічого не залишиться. Але деякі ароматичні трави та квіти можуть виправити ситуацію:

чорнобривці;

материнка;

кмин;

деревій;

айстри;

м'ята;

ромашка;

пижмо.

Перш за все, запах цих рослин приверне до вашого саду бджіл, а по-друге – відлякає попелицю. А пижмо, до речі, може також віднадити вогнівок. Та біля смородини можна висаджувати не тільки квіти та пряності, деякі овочі справляються з відлякуванням шкідників анітрохи не гірше.



Деякі рослини можуть відігнати від смородини попелицю / Фото Pexels

Отож, ось які овочі та трави висадити поряд зі смородиною:

петрушку;

помідори;

часник;

ріпчасту цибулю.

А для того, щоб смородина добре родила, можна посадити ще кілька рослин.