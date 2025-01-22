УКР РУС
22 січня 2025, 18:51
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Посадіть ці рослини біля смородини: збільшите урожай ягід вдвічі

Марина Блохіна
Основні тези
  • Деякі ароматичні трави та квіти, такі як чорнобривці, материнка, кмин, деревій, айстри, м'ята, ромашка, і пижмо, можуть відлякувати попелицю від кущів смородини.
  • Овочі, такі як петрушка, помідори, часник, і ріпчаста цибуля, також сприяють захисту смородини від шкідників.

Смородина – це дуже корисна та смачна ягода, тож не дивно, що на городі її вирощує надзвичайно багато людей. Але де саме її посадити, і які рослини розмістити поряд?

Певно, усім городникам та садівникам доводилося чути про сумісність рослин, повідомляє 24 Канал. Деякі рослини добре ростуть поряд, інші – заважають одна одній та приваблюють схожих шкідників. І якщо розібратися, які рослини висаджувати на сусідніх грядках, можна суттєво збільшити урожай без жодних зусиль. 

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Які рослини посадити біля смородини?

Перше, від чого часто страждає урожай смородини – це попелиця. Тож досвідчені садівники вже з'ясували, які саме рослини здатні її відлякувати, і завжди садять їх біля кущів з чорними ягодами. 

Зважайте, що через навалу попелиці кущі можуть припинити ріст, ягоди стануть дрібними і від врожаю практично нічого не залишиться. Але деякі ароматичні трави та квіти можуть виправити ситуацію:

  • чорнобривці;
  • материнка;
  • кмин;
  • деревій;
  • айстри;
  • м'ята;
  • ромашка;
  • пижмо. 

Перш за все, запах цих рослин приверне до вашого саду бджіл, а по-друге – відлякає попелицю. А пижмо, до речі, може також віднадити вогнівок. Та біля смородини можна висаджувати не тільки квіти та пряності, деякі овочі справляються з відлякуванням шкідників анітрохи не гірше. 


Деякі рослини можуть відігнати від смородини попелицю / Фото Pexels

Отож, ось які овочі та трави висадити поряд зі смородиною:

  • петрушку;
  • помідори;
  • часник;
  • ріпчасту цибулю. 

А для того, щоб смородина добре родила, можна посадити ще кілька рослин. 

  • Жимолость. Обидва кущі чудово уживаються разом і не пригнічують ріст один одного. Вони також схожі у процедурах догляду та стійкі до перепадів температури. 
  • Лохина. Кущі чудово приживаються на кислих ґрунтах та люблять регулярний полив. Вони "дружитимуть" зі смородиною, бо не конкурують за поживні речовини. А якщо посадити лохину та смородину різних сортів, ягоди будете отримувати від середини літа й аж до середини осені. 
  • Яблуня. Вона стане прекрасною сусідкою для смородини, бо її коріння значно глибше – а це значить, що вона не впливатиме на ріст та розвиток кущів. Тінь від яблуні захищатиме ягоди від спеки, тож плодове дерево точно принесе користь. 