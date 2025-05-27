Посадіть їх біля помідорів: ці 5 рослин відлякують шкідників

Коли ви вирощуєте помідори, основна загроза втрати врожаю – це шкідники, з якими іноді важко боротися вчасно.

Боротьба зі шкідниками на городі може бути непростою та затяжною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та ви можете допомогти собі, якщо висадите біля помідорів кілька корисних трав і прянощів.

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Базилік

Багато трав, і базилік зокрема, можна легко вирощувати, і вони можуть надати чимало переваг у боротьбі зі шкідниками. І базилік – це чудовий засіб відлякування не тільки попелиці, але й павутинного кліща та трипсів.

Пошкодження павутинним кліщем можуть проявлятися у вигляді хвилястого покриття листя чи пожовтіння. Якщо не обробляти помідори від шкідників вчасно, шкірка плодів може пошкодитися, а самі вони – зіпсуватися ще на кущі. Але посадка базиліка поряд допоможе цього уникнути.

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Настурція

Ця красива рослина насправді може стати справжньою пасткою для попелиці. Вона вважає стебла цих рослин привабливими, адже сік настурції досить солодкий, і попелиці він подобається.

Таким чином, ви можете посадити настурцію далеко від помідорів, і тоді шкідники захоплять її, мінімізуючи вплив на помідори.

Чорнобривці

Яскраве цвітіння чорнобривців та їхня невибагливість у догляді роблять ці рослини улюбленцем багатьох садівників. Окрім того, їх можна висадити у міжряддях помідорів. Так ви не тільки прикрасите город та ділянку, але й захистите кущі від різних хвороб та шкідників, адже останні вважають запах чорнобривців дуже неприємним.



Чорнобривці можуть відлякати шкідників / Фото Pexels

Часник

Часник можна використовувати як природний спосіб відлякати павутинного кліща. Сильний запах рослини відлякує цих шкідників. Окрім того, часник – це дуже невибаглива у догляді та морозостійка рослина, яку легко вирощувати. А деякі голівки часнику ви можете відкладати з кожного врожаю для вирощування наступного року.

Та все ж до місця посадки рослин варто бути уважними. Раніше ми вже розповідали, де ніколи не можна садити помідори.

Кріп

Аромат кропу настільки приємний, що можна вирощувати цю рослину вже тільки заради нього. Втім, він також може стати й природним засобом проти різноманітних шкідників, як-от попелиця та капустяна міль.