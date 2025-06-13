Ці рослини притягують кліщів, як магніт: нізащо не садіть їх на ділянці
- Певні рослини, такі як висока трава, плющ, барвінок, ліщина, ожина, бузина, папороть та туї, можуть приваблювати кліщів і створювати середовище для їх розмноження.
- Варто уникати саджання цих рослин на ділянці, щоб зменшити ризик появи кліщів, які можуть бути небезпечними для здоров'я.
- Кліщі ховаються у затінених, вологих місцях, тому рослини, що створюють такі умови, є особливо привабливими для них.
Щойно починається тепло, з ним з'являються і неприємні комахи – кліщі, що ховаються у траві та садах. Але є кілька рослин, які для цих шкідників є особливо приємними – і краще уникати їх у себе на ділянці.
На жаль, деякі гарні рослини у вашому саду можуть збільшити ризик, що серед їхнього листя ховатимуться кліщі. А ці паразити можуть виявитися досить шкідливими для здоров'я, тож варто бути обережними, повідомляє 24 Канал.
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Висока трава
Перше, чого варто остерігатися на ділянці, якщо ви хочете тримати її чистою від кліщів – так це надмірно високої трави, адже саме вона є типовим прихистком для кліщів. вони можуть довго залишатися у ній в пошуках жертви, а ви й не помітите, як кліщ причепиться до вас, коли ви просто перетинатимете сад чи двір.
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Плющ та барвінок
Ґрунтопокривні рослини – це чудова можливість додати зелені та кольору у будь-який ландшафт. Ще одна їхня перевага – вони практично не потребують догляду та швидко розростаються, покриваючи досить значні території.
Втім, водночас це перетворюється й на недолік – і барвінок, і плющ можуть створити досить затінене, а також вологе середовище: а це практично ідеальні умови для кліщів.
Ліщина, ожина та бузина
Ці кущі – надзвичайно популярні для садів, і недарма. Вони можуть потішити затінком, гарним листям, цвітінням та, звісно ж, плодами. Втім, на жаль, також вони забезпечують практично ідеальне укриття для різноманітних паразитів – і в тому числі для кліщів.
Папороть
Густі зарості папороті – це саме те, що потрібно кліщам для життя та розмноження. В них завжди зберігається прохолода, волога та напівтемрява, що ідеально підходять для кліщів. Тож краще відсадити папороть далі від стежок, якими вам доводиться ходити щодня.
Папороть може привабити кліщів / Фото Pexels
До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити папороть біля дому, адже про рослину існує чимало різноманітних прикмет.
Туї
Туї – це дуже привабливі декоративні дерева, які досить часто можна побачити і в саду, і у дворі. Та під час догляду за ними на початку літа варто бути особливо обережними, адже вони можуть привабити до себе чимало кліщів.