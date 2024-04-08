Вони його дуже люблять: які рослини треба підживлювати попелом навесні

Попіл є гарним добривом для рослин, яке люблять використовувати всі городники та садівники. Вносити попіл можна не лише на городину, але й під кущі чи дерева.

Дачники обожнюють попіл та вважають його найкращою підгодівлею для рослин, зазначають Поради 24. Якщо хочете отримати гарний врожай, застосуйте його на своєму городі.

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На які рослини найкраще впливає попіл

Найкраще попелом удобрювати баштанні культури, буряк, перець, квасолю, горох, гарбуз, капусту та помідор.

А ще попіл любить картопля, яка негативно сприймає хлор, тому підживлення попелом для неї є найкращим. Попіл дачники використовують для суниці, полуниці, смородини, винограду та малини.



Попіл люблять рослини, кущі та дерева / Фото Pexels

Як підживлювати рослини попелом

На 1 квадратний метр вам потрібно 100 – 200 грамів сухого попелу. На 10 літрів води треба дати 1 склянку попелу та склянку 9% столового оцту. Він потрібен для того, щоб активізувати засвоєння кальцію з попелу. Таке добриво буде особливо корисним для помідорів.

Під картоплю попіл треба вносити трохи по-іншому. Найкраще вносити добриво за рік до посадки овочів під час перекопування. Тоді на 1 квадратний метр треба розсипати 100 грамів попелу. Таке підживлення принесе картоплі максимальну користь.

Яку користь має попіл

У попелі міститься багато калію, які дуже люблять рослину. Якщо ж попіл від листяних культур, то в ньому буде більше кальцію. Деякі рослини не люблять кислі ґрунти, тому попіл вносять, якщо грядку треба розкислити. Після цього вона стає нейтральною та сприятливою для вирощування рослин. Загалом, попіл добре розпушує землю та покращує структуру й родючість.