Названо 4 найкорисніші сири для людини: їх радять дієтологи

Більшість сирів містять насичені жири та натрій, тож є зовсім некорисними для тих, хто хоче схуднути чи має високий рівень холестерину. Втім, є кілька видів сирів, які мають мінімум жирності, тому їх можна сміливо їсти всім, хто здорово харчується.

У багатьох сирах, до прикладу, в пармезані чи блакитному сирі, містяться жири, пише Eat this, not that. Одна столова ложка пармезану до пасти чи кілька шматочків сиру брі не нашкодять нам, втім все ж таки краще перейти на альтернативні варіанти сирів, які будуть корисними для організму.

Вони містять малу частку жиру й підходять до бутербродів, салатів чи просто для самостійної закуски до кави чи чаю. Сир – це чудова їжа для тих, хто займається спортом та вживає правильні продукти, оскільки він містить білок, який допомагає нарощувати м’язову масу.

Моцарела

Сир є корисним, оскільки містить лише 3 грами насиченого жиру, а це дуже мало в порівнянні з іншими видами, розповіла дієтологиня Шеріл Муссато. Моцарелу можна додавати в омлет зі шпинатом та овочами чи робити салат Капрезе. Деякі господині розплавлюють моцарелу зверху на курячому філе, яке запікають з помідорами у духовці.

Домашній сир

У цьому сирі багато білка та мало жиру. З нього можна робити салат на основі огірків, цибулі та сметани, чи робити сирники. А ще чимало дівчат люблять такий сир вживати на сніданок з йогуртом, фруктами та ягодами.



Домашній сир смачний та корисний / Фото Pexels

Фета

У порівнянні з більшістю твердих сирів, у феті лише 3,5 грами насичених жирів. Додавайте фету у Грецький салат, доповнюйте ним салат з тунцем чи запечіть з томатами чері, щоб зробити заправку до пасти.

Рікота

Цей сир дуже ніжний та кремовий, тож рікота може бути чудовою добавкою до пасти замість жирних вершків. Рікоту можна намазувати на грінки чи рисові, гречані хлібці.