Сніданок не дарма називають найважливішим прийомом їжі за день – він дає вам енергію та заряд сил аж до обіду, тож пропускати його точно не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health. Втім, далеко не всі сніданки приносять користь.

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Круасан з джемом

Дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн переконана, що якщо вашим звичайним сніданком є круасан з маслом та варенням, ви можете захотіти переглянути свою звичку. Ця комбінація практично повністю складається з рафінованих вуглеводів із додаванням цукру.

Натомість ви майже взагалі не отримаєте білок чи клітковину, а саме це є головним, коли мовиться про керування апетитом та прискорення метаболізму.

Тільки кава

Чимало людей пропускають сніданок, натомість випиваючи тільки чашку міцного напою. І хоча чорна кава має низький вміст калорій та може забезпечити швидким зарядом енергії через кофеїн, сама по собі кава не містить важливих поживних речовин.

А вживання кави натщесерце може дратувати слизову оболонку вашого шлунка і потенційно призвести до кислотного рефлюксу чи дискомфорту.

Бутерброд з беконом

Вживання дуже великої кількості обробленого м'яса, а саме бекону чи сосисок, може ймовірно підвищити ризик раку кишківника, високого кров'яного тиску тощо. Замість бекону дієтологи пропонують обрати більш пісні варіанти – наприклад, яйця чи риба.

Миска пластівців

Певно, це улюблений сніданок людей, які поспішають на роботу – адже для його приготування достатньо буде кількох хвилин. Втім, солодкі пластівці містять чимало цукру, а його надмірне споживання пов'язують не тільки зі збільшенням ваги, але й діабетом 2-го типу та хворобами серця.



Пластівці – не найкращий сніданок / Фото Pexels

Шматочки фруктів

Здавалося б, що може бути шкідливого у такому сніданку? Фрукти містять чимало поживних речовин, але в першу чергу це джерело вуглеводів, і вони можуть призвести до швидкого стрибка енергії та її зникнення незабаром. Після цього ви станете знову голодними, якщо не додасте до них нічого.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Для поживного сніданку фрукти потрібно поєднати з білками та жирами – для цього можна використати горіхи, насіння, арахісове масло, грецький йогурт тощо.