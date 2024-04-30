Найсолодші і соковиті: які сорти нектарину обрати для посадки

Нектарин вирощують вже сотнями і тисячами років, проте не всі садівники в Україні ризикують вирощувати це дерево. Втім, якщо ви правильно підберете сорти, навряд чи зіштовхнетеся із великою кількістю складнощів.

Звісно, нектарин – це дерево, яке потребує правильного догляду та вирощування, проте робота над урожаєм починається ще з вибору хорошого сорту фрукта. Тож ви можете підібрати такий сорт, який найкраще підійде саме для вашого клімату та потреб.

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Месембрине

Інжирні нектарини перш за все асоціюються у більшості садівників саме з Месембрине. Цей сорт – справжнє надбання французьких селекціонерів, адже у цьому плоді чудово все: і смак, і вигляд фруктів, і чудова соковитість. Але варто і згадати про те, наскільки ці нектарини корисні.

І з кожним роком все більше людей, які вирощують нектарини, роблять ставку саме на цей сорт, адже його можна ефективно вирощувати і в домашніх, і в промислових масштабах.

Дерево такого нектарина виростає до 4 – 5 метрів у висоту та має розлогу крону. Плоди будуть сплюснутими та дуже великими, з вагою до 180 грамів. З одного дерева за сезон ви можете зібрати до 30 – 40 кілограмів нектаринів.

Ванг-3

Нектарин сорту Ванг походить із Америки, але і в Україні може чудово прижитися. Перевага цього сорту в тому, що він простий у вирощуванні, активно росте – і особливо у випадку, якщо ви використовуєте стимулятори росту – а також може починати плодоносити вже на 3 – 4 рік.

Плоди цього персика славляться тривалим терміном зберігання та тим, що їх можна вдало та легко транспортувати. Крона такого дерева буде акуратною, не дуже розлогою, а плоди – округлими і без ворсинок. Порадує і врожайність – з дерева можна зібрати до 50 кілограмів нектаринів.



Сорти нектаринів потрібно підбирати уважно / Фото Pexels

Біг Топ

Цей нектарин буде великим, наливним та надзвичайно вітамінним. Сорт цього нектарина вивели американські селекціонери, та він повністю адаптований до українських умов. З таким деревом ви отримаєте стабільний урожай – але тільки за умови правильного догляду. Зазвичай дерево починає плодоносити вже на 3 рік після посадки на ділянці.

Дерево невисоке – всього до 2 – 3 метрів, із округлою та розлогою кроною.

Рубіновий

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Якщо ви хочете посадити у себе в саду найкращі сорти нектаринів, то цей точно не варто оминати увагою! Рубіновий також був виведений американцями для промислового вирощування – а це значить, що він надзвичайно врожайний.

Смак теж не розчарує – плоди соковиті та хрумкі, переливаються бордовими відтінками та мають гладку шкірку. У цих плодах кісточка буде дуже легко відділятися від м'якоті.