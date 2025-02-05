Отримаєте урожай швидше, ніж сусіди: ось які сорти капусти обрати

Хто сказав, що на урожай капусти потрібно чекати аж до осені? Ранньостиглі сорти створені саме для того, аби ви побачили результати своєї праці на городі якомога швидше.

Сучасні селекціонери вивели вже чимало сортів капусти, що не тільки стійкі до розтріскування, але й швидко ростуть, чудово смакують та не вимагають особливих зусиль у догляді, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Капуста білоголова Дітмарська

Сорт Дітмарська – це справжня класика серед ранньостиглих сортів. Вже багато років поспіль вона залишається фаворитом серед городників через свою невибагливість, швидке дозрівання та чудовий смак.

Окрім того, вона стійка до весняних заморозків та може дати гарний урожай навіть у не зовсім вдалих погодних умовах. Структура листка ніжна, і це дозволяє готувати страви з мінімальною обробкою.

Капуста білоголова Червнева

Сорт Червнева – це також популярний ранній варіант. Качани мають приємний смак та можуть довго зберігати свіжість після збору. А завдяки високому вмісту вітаміну С ранньостигла капуста є цінним компонентом літнього раціону. Цей сорт підходить навіть для легкого маринування – хрустка текстура листочків зберігається та додає пікантності будь-якій страві.



Рання капуста дуже корисна і смачна / Фото Pexels

Капуста білоголова Рання Красуня

Цей сорт повністю виправдовує назву: капуста швидко достигає та має чудові смакові характеристики. Вирощування не потребуватиме надто великих зусиль, адже рослина чудово ростиме на освітлених грядках та порадує вас стабільним урожаєм.

Капуста білокачанна Етма F1

Цей ранньостиглий гібрид може поєднувати у собі компактність, швидке дозрівання та відмінні смакові якості. Якщо ви хочете у найкоротші терміни отримати стабільний та якісний урожай – тоді цей сорт саме для вас.

Качани дуже швидко формуються та мають рівномірний розмір, і тому Етма F1 залишається популярним сортом вже чимало років.