Найкращі сорти цвітної капусти: саме їх потрібно висадити на городі

Капуста – це чудовий продукт, який може стати доповненням до багатьох страв. Та для того, щоб виростити вибагливу цвітну капусту, потрібно не тільки правильно за нею доглядати, але і обрати хороший сорт.

Цвітна капуста вже давно стала об'єктом особливої уваги городників – насамперед через смакові якості та поживність. Втім, не так вже й прости визначити, який із десятків сортів цвітної капусти найкращий.

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Альфа

Цвітна капуста Альфа поєднує відразу дві важливі характеристики – дуже привабливий вигляд і хороший смак. Окрім того, вона не є надто складною у вирощуванні, і її можна назвати в усіх сенсах універсальною, тож назву сорту точно варто запам'ятати!

Ця капуста – ранньостигла, і їй потрібно до 100 днів з моменту посадки насіння для дозрівання. Вагою качан капусти досягатиме 2 кілограмів, а на смак вона буде хрусткою та соковитою. Найкраще садити таку капусту на добре освітлених ділянках із легким ґрунтом. Також вона буде дуже добре реагувати на внесення спеціалізованих добрив.

Графіті

Ви могли навіть цього не знати, та цвітна капуста може бути не тільки білою, але і синьою. Яскравий приклад – сорт Графіті. І вона може стати чудовою знахідкою для вашого раціону, адже вона не тільки цікаво виглядає, але і містить чимало корисних компонентів.

Цей сорт середньостиглий, тож достигне за 100 – 110 днів з моменту посадки насіння. Суцвіття виростуть великими, щільними та нагадуватимуть коралові рифи. Цей сорт вирізняється невибагливістю, але якщо ви хочете отримати справді феноменальний урожай, краще висаджувати капусту на родючих лужних ґрунтах.



Існує багато сортів цвітної капусти / Фото Pexels

Осінній гігант

Варто звернути увагу і на пізні сорти цвітної капусти. І якщо у вас є відкритий ґрунт на ділянці, він стане ідеальним місцем для Осіннього гіганта. З назви очевидно, що капустини можуть вирости досить великими, але і експлуатаційні якості також на висоті!

Для дозрівання капусті потрібно від 115 до 125 днів з моменту посадки насіння, а смак цієї капусти буде багатогранним та насиченим. Цей сорт добре підходить для українських кліматичних умов. Головне у її вирощуванні – вчасно позбутися шкідників.

Піонер

Ця цвітна капуста – рання. Якщо під час посадки цього сорту ви застосуєте спеціальний біогумус, тоді можете розраховувати, що капуста досить просто проросте та дасть непоганий врожай. І з цим сортом ви будете першим серед сусідів, хто зможе поласувати цвітною капустою, адже їй потрібно до 100 днів для дозрівання з моменту посадки.

Суцвіття цього сорту також добре захищені від сонячних опіків завдяки густій розетці листя, що спрямована нагору.