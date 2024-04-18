Звісно, для того, щоб підтримувати здоров'я мозку, недостатньо просто споживати спеції – дуже важливо також правильно підібрати раціон, надавати пріоритет фізичній активності та загалом звертати увагу на своє самопочуття.

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Імбир

Імбир може бути не тільки надзвичайно корисним для здоров'я вашого травлення, але і мати потужні властивості для підтримання здоров'я мозку. Завдяки тому, що у цій спеції міститься досить багато фітохімічних речовин, імбир може служити захисним щитом від окислювального стресу.

А саме стрес, як відомо, може пришвидшувати процес старіння та є однією із причин хвороби Альцгеймера.

Куркума

Це потужна спеція, яка просто-таки наповнена різними поживними речовинами. А основний компонент приправи. куркумін, має нейропротекторні властивості, які допоможуть вам зберегти гостроту мозку. Куркума також корисна для покращення функції пам'яті та підвищення пізнання.



Куркума дуже корисна для мозку / Фото Pexels

Кориця

Хто ж не любить корицю! Та ця традиційна пряність годиться не тільки для кави та какао, але й наповнена антиоксидантами, які перешкоджають накопиченню білків у мозку, які пов'язані із хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

А окрім того, що кориця допомагає підтримувати здатність до навчання та формування пам'яті, вона допомагає нейронам створювати нові зв'язки, а високий вміст антиоксидантів означає, що спеція може захищати мозок від неприємних наслідків стресу.

Чорний перець

Певно, це одна з найбільш поширених приправ, яку використовують фактично всі, але вона також є достатньо корисною Основний лікарський компонент чорного перцю – це піперин, адже він може похвалитися досить значним вмістом антиоксидантів.

Вони захищають здорові клітини мозку від пошкоджень, а окрім того чорний перець може покращувати когнітивні функції та пам'ять.