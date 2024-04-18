Звісно, для того, щоб підтримувати здоров'я мозку, недостатньо просто споживати спеції – дуже важливо також правильно підібрати раціон, надавати пріоритет фізичній активності та загалом звертати увагу на своє самопочуття.

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Імбир

Імбир може бути не тільки надзвичайно корисним для здоров'я вашого травлення, але і мати потужні властивості для підтримання здоров'я мозку. Завдяки тому, що у цій спеції міститься досить багато фітохімічних речовин, імбир може служити захисним щитом від окислювального стресу.

А саме стрес, як відомо, може пришвидшувати процес старіння та є однією із причин хвороби Альцгеймера.

Куркума

Це потужна спеція, яка просто-таки наповнена різними поживними речовинами. А основний компонент приправи. куркумін, має нейропротекторні властивості, які допоможуть вам зберегти гостроту мозку. Куркума також корисна для покращення функції пам'яті та підвищення пізнання.

Куркума дуже корисна
Куркума дуже корисна для мозку / Фото Pexels

Кориця

Хто ж не любить корицю! Та ця традиційна пряність годиться не тільки для кави та какао, але й наповнена антиоксидантами, які перешкоджають накопиченню білків у мозку, які пов'язані із хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

А окрім того, що кориця допомагає підтримувати здатність до навчання та формування пам'яті, вона допомагає нейронам створювати нові зв'язки, а високий вміст антиоксидантів означає, що спеція може захищати мозок від неприємних наслідків стресу.

Чорний перець

Певно, це одна з найбільш поширених приправ, яку використовують фактично всі, але вона також є достатньо корисною Основний лікарський компонент чорного перцю – це піперин, адже він може похвалитися досить значним вмістом антиоксидантів.

Вони захищають здорові клітини мозку від пошкоджень, а окрім того чорний перець може покращувати когнітивні функції та пам'ять.