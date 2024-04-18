Конечно, для того, чтобы поддерживать здоровье мозга, недостаточно просто потреблять специи – очень важно также правильно подобрать рацион, предоставлять приоритет физической активности и вообще обращать внимание на свое самочувствие.

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Имбирь

Имбирь может быть не только чрезвычайно полезным для здоровья вашего пищеварения, но и иметь мощные свойства для поддержания здоровья мозга. Благодаря тому, что в этой специи содержится достаточно много фитохимических веществ, имбирь может служить защитным щитом от окислительного стресса.

А именно стресс, как известно, может ускорять процесс старения и является одной из причин болезни Альцгеймера.

Куркума

Это мощная специя, которая просто-таки наполнена различными питательными веществами. А основной компонент приправы. куркумин, имеет нейропротекторные свойства, которые помогут вам сохранить остроту мозга. Куркума также полезна для улучшения функции памяти и повышения познания.



Куркума очень полезна для мозга / Фото Pexels

Корица

Кто же не любит корицу! Но эта традиционная пряность годится не только для кофе и какао, но и наполнена антиоксидантами, которые препятствуют накоплению белков в мозге, которые связаны с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

А кроме того, что корица помогает поддерживать способность к обучению и формированию памяти, она помогает нейронам создавать новые связи, а высокое содержание антиоксидантов означает, что специя может защищать мозг от неприятных последствий стресса.

Черный перец

Вероятно, это одна из самых распространенных приправ, которую используют фактически все, но она также является достаточно полезной Основной лекарственный компонент черного перца – это пиперин, ведь он может похвастаться довольно значительным содержанием антиоксидантов.

Они защищают здоровые клетки мозга от повреждений, а кроме того черный перец может улучшать когнитивные функции и память.