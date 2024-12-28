Для того, щоб на кухні постійно панувала ідеальна чистота, потрібно докладати чимало зусиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Але якщо ви зможете уникнути кількох поширених помилок, це може стати дещо простішим.

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Не прибираєте під технікою

Побутова техніка займає дуже велику частину стільниць, і може виникнути спокуса протирати пил тільки навколо, але не зазирати під мікрохвильовку, мультиварку чи кавоварку. Втім, ця помилка може призвести не тільки до накопичення бруду, але й до появи неприємних шкідників.

Найкраще, що ви можете зробити для чистоти кухні – це кілька разів на тиждень пересувати техніку та протирати і під нею, а також вичищати весь бруд, що міг туди потрапити.

Ви не змінюєте губку

Губки – це предмет, яким ви очищуєте все навколо, та подумайте: якою буде якість такого прибирання, якщо губки брудні? Так ви можете тільки поширити мікроби та бактерії на посуд та стільниці.

Раз на кілька тижнів губки потрібно замінювати, або ж очищати їх у посудомийці чи дезінфікувати у мікрохвильовій печі.

Ви не очищаєте злив раковини

Не забудьте очистити злив раковини під час прибирання на кухні. Дуже часто частинки їжі та жир потрапляють у стік та накопичуються там. Це призводить не тільки до засмічення, але й до накопичення неприємних запахів. Обов'язково кожного тижня ретельно мийте раковину та злив; для цього можна використовувати суміш харчової соди та оцту.



Злив раковини потрібно мити / Фото Pexels

Використання агресивних хімікатів на стільницях

Коли ви очищаєте поверхні, які використовуєте для приготування їжі, краще використовувати натуральні мийні засоби, які також призначені для очищення матеріалу вашої стільниці. Сильна хімія може не тільки пошкодити поверхню меблів, але й залишити частинки, небезпечні для кухні та продуктів.

Ігноруєте холодильник

Цей побутовий прилад забруднюється швидше, ніж ви можете уявити: плями від продуктів, розлита вода, волога тощо можуть призвести до того, що в холодильнику з'являється неприємний запах.

Регулярно очищайте холодильник, витягуючи ящики для продуктів та полиці й очищаючи їх з мильним розчином.