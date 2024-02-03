Чимало людей, які страждають від діабету 2-го типу, можуть помітити такі симптоми: часте сечовипускання, спрага, втрата ваги, втрата зору або ж його затуманення тощо. Втім, є ще одна ознака хвороби, яка може з'явитися у вашому волоссі. Про неї розповів доктор Грег Віда з клініки Harley Street Hair.

Цікаво Що відбувається з вашим тілом, якщо ви їсте пізно ввечері

Яка є непомітна ознака діабету?

Виявляється, якщо у вас починає випадати волосся, це також може бути однією із менш помітних ознак діабету. Існує кілька механізмів у вашому організмі, які можуть призвести до втрати волосся через хворобу.

Перший зводиться до пошкодження кровоносних судин, яке викликається постійно високим рівнем цукру в крові.

Ці пошкоджені кровоносні судини більше не можуть доставляти достатньо кисню до волосяних фолікулів, що може перервати або зупинити цикл росту волосся,

– пояснив експерт.

Волосяні фолікули згодом переходять у фазу спокою та випадання замість фази росту. А це означає, що волосся спершу перестає рости, а потім і починає випадати. Все це призводить до витончення та втрати волосяного покрову на шкірі голови.

Ще один спосіб, у який діабет може призвести до випадіння волосся – це відсутність вироблення інсуліну.

Інсулін – це той гормон, який переносить цукор з кровоносних судин до клітин, яким він потрібний. Вже ці клітини розщеплюють цукор на енергію і з її допомогою можуть виконувати свої нормальні функції.

У випадку волосяних фолікулів ця функція – це створювати нове волосся. І через те, що тіло не виробляє достатньо інсуліну, цукор не переноситься до волосяних фолікулів, і через це волосся не може рости.

Тож якщо ви помічаєте надмірне випадіння волосся, варто поговорити про це зі своїм лікарем. Насправді існує чимало причин, через які ви можете відчути втрату волосся – зокрема стрес, дефіцит вітамінів, гормональні зміни чи навіть спадковість. Втім, якщо у вас випадіння волосся поєднується із іншими симптомами, притаманними діабету, варто поговорити із фахівцем.