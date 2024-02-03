Велике значення має те, що ж саме ви їсте пізно ввечері. Не складно буде здогадатися, що яблуко не нашкодить вам, а от пачка чипсів чи бутерброди – варіант доволі згубний для вашого тіла. Детальніше про шкоду нічного вживання їжі розповів доктор медичних наук Джон Сікс.

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Здоровий перекус може стабілізувати рівень цукру, а от переїдання жирною та хімічною їжею призведе до проблем з травленням та збільшення ваги.

Вага може збільшитися

У журналі "Nutrients" зазначається, що нічні перекушування призводять до переїдання, тож ви свідомо можете збільшувати вагу та набирати зайві кілограми.

Втома впливає на апетит та викликає потяг до висококалорійної їжі. Вночі чипси та солодке погано перетравлюються, тож така нездорова їжа може відкластися «в боках». Краще повечеряйте ввечері та забудьте про звичку їсти щось вночі.

Травлення може постраждати

Дані клініки Майо зазначають, що їжа найкраще перетравлюється, коли ми перебуваємо у вертикальному положенні. А ось лежання в ліжку після нічного прийому їжі призведе до того, що шлункова кислота потрапить назад у стравохід і викличе кислотний рефлюкс, який може дратувати та заважати нічному сну.

Найбільше рефлюкс викликає гостра їжа, картопля фрі та випічка, шоколад, кава, алкоголь.



Відмовтеся від шкідливої їжі пізно ввечері / Фото Pexels

Рівень цукру може змінитися

Оброблені продукти з високим вмістом вуглеводів можуть викликати нездорові стрибки рівня цукру в крові. Особливо шкідливо на ніч їсти людям з діабетом, адже вони не виробляють достатньо інсуліну, щоб збалансувати рівень цукру в крові.

Уникайте вночі білого хліба та макаронів, випічки, чипсів. Натомість можете перекусити овочами, хумусом чи яєчними білками.

Щоб не переїдати вночі, постарайтеся збалансовано харчуватися впродовж дня та мати повноцінний сніданок, обід та вечерю. Не зловживайте занадто багато закусками та навчіться розв'язувати проблеми завдяки сну, а не їжі. Не можна заїдати стрес, адже користі це не принесе вам ніякої.