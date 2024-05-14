Вони не тільки прикрасять сад: які квіти посадити, щоб потім їх їсти

Виявляється, на території України росте чимало квітів, якими можна не тільки милуватися, але і підкріпитися. Втім, потрібно знати, що садити, і як їх правильно готувати.

Квіти можуть бути не менш поживними і смачними за овочі та фрукти, хоч вони і не є таким поширеним варіантом для перекусу. Втім, вони все ще багаті на вітаміни С, Е та фенольні сполуки, а також нутрієнти та фітостероли.

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Чорнобривці

Хто би міг подумати, що чорнобривці можна їсти! Втім, в їжу використовують одразу два види цих квітів – чорнобривці дрібні та чорнобривці позначені. Латинські назви квітів – Tagetes minuta та Tagetes signata відповідно.

З них виготовляють прянощі, що відомі на весь світ – імеретинський шафран.

Та придатні до приготування різних страв і інші види цих рослин – наприклад, чорнобривці розлогі та чорнобривці прямостійні. Зазвичай їх використовують під час приготування салатів, та ви також можете використати пелюстки квітів для варіння аджики та варення.

Цікаво, що з квітів також виготовляють і шампанське, і для цього вам знадобиться тільки вода, цукор, лимонна кислота та безпосередньо квіти. У такому напої будуть навіть утворюватися бульбашки кисню, тож він нагадуватиме оригінальне шампанське.

Троянди

В їжу використовувати варто тільки один вид троянди – спеціальні сорти чайних троянд, у яких містяться ефірні олії. З них найчастіше виготовляють чаї. Але також підходить квітка і для смачного трояндового варення, а також цукрового сиропу та лікеру.



З троянди можна виготовляти чай / Фото Pexels

Подрібнені пелюстки троянди можуть також доповнити салати, гранолу та декорувати страву.

Квіти цукіні

Якщо ви хочете отримати найбільш яскравий смак, потрібно обирати такі, що ще не повністю розкрилися. Ніжні квіти цукіні можна смажити у клярі із борошна та яєць. Також їх часто фарширують домашнім сиром і використовують у салатах та навіть у супах.

Стебло квітки потрібно відрізати тільки гострим ножем на відстані 1,5 сантиметра від нижньої частини бутона.

Віола

Ось ще одна їстівна рослина – віола віттрока – триколірна, запашна та рогата. Та дуже важливо не сплутати цю квітку із фіалкою домашньою, адже вона може бути токсичною для людини.

Завдяки віолі ви можете перетворити найбільш звичайні салати на витвір мистецтва. В народі цю рослину ще часто називають братчиками.

Лаванда

Перш за все вам потрібно запам'ятати, що лаванду заборонено вживати у їжу вагітним. Зазвичай квітку використовують для приготування чаю, десертів, спецій, лікерів і печива. Можна додавати лаванду також до крему чи глазурі. Чудово вона буде поєднуватися і з розмарином, цитрусовими та різними ягодами.

Календула

Їсти можна тільки календулу лікарську – квітку, що має яскраво-помаранчеве забарвлення. Вона буде пікантною, з легким перцевим смаком. У давнину її часто навіть називали "шафраном для бідних", адже її використовували як приправу, а також для того, аби підфарбувати страву у золотавий колір.