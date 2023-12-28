Навіть коли ви надзвичайно кваліфіковані і точно підходите для тієї посади, на яку намагаєтеся потрапити, завжди добре знати, які саме питання вам будуть ставити, чи не так? У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які дуже часто ставлять перед прийомом на роботу та варіанти відповідей, які ви можете дати.

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Чому ви хочете працювати у цій компанії?

Інтерв'юери ставлять це запитання для того, щоб перевірити, чи знайшли ви час на те, щоб дізнатися бодай щось про цю компанію. Найкраще, що ви можете зробити, це підготуватися заздалегідь – виконати таке собі "домашнє завдання" та почитати про послуги, які надає компанія, дізнатися про продукти, цінності, історію та культуру.

У своїй відповіді намагайтеся уникати "води" та згадайте конкретні аспекти, які припали вам до душі.

Що вас цікавить у цій ролі?

Часто це запитання ставлять для того, щоб перевірити, чи добре ви розумієте, що саме вам доведеться робити на пропонованій посаді. Для того, щоб вдало відповісти, уважно прочитайте посадову інструкцію та порівняйте її зі своїми навичками та досвідом.

У своїй відповіді варто зосередитися на кількох службових обов'язках, які вам особливо подобаються та вдаються. І якщо вам вже доводилося виконувати їх раніше, також не забудьте згадати про це.



На співбесіді потрібно бути конкретними і чесними / Фото Pexels

Що вас мотивує?

Відповідь на це питання допомагає роботодавцю оцінити рівень вашої самосвідомості та перевірити, чи ваша мотивація відповідає посаді та компанії загалом. Щоб відповісти якомога краще, намагайтеся бути дуже конкретними та навести приклади з реального життя та пов'яжіть відповідь із посадою чи місією компанії.

Щоб підготувати найкращу відповідь, поставте собі ці три запитання:

Який вигляд мав чудовий день на вашій попередній посаді та чому?

Що спонукало вас обрати цю професію чи сферу?

Що спонукало вас подати заявку саме на цю посаду, коли ви прочитали опис вакансії?

Які ваші найбільші недоліки?

Питання про сильні сторони також можуть поставити, але дати на нього відповідь досить просто. Втім, обговорювати свої недоліки може бути досить незручно у середовищі, де варто зосередитися на своїх досягненнях. Та назвати свої недоліки – це показати, що ви усвідомлюєте їх та зацікавлені у подальшому зростанні та навчанні.

Для формування відповіді вам варто скористатися такою формулою.

Оберіть справжню слабкість, яка є чесною, але не має професійного значення. Наприклад, ви можете сказати, що ви за природою інтроверт і не в захваті від спілкування з незнайомцями. Додайте контекст. Поясніть, що вам більше подобається робота, де є більше незалежності та менше нагляду. Наведіть конкретний приклад. Скажімо, після того, як вам довелося працювати в команді, вам вдалося навчитися краще співпрацювати з іншими. Поясніть, як ви подолали цей недолік чи як працюєте над цим.

Чому ми повинні найняти вас?

Це питання може здатися страшним, але зазвичай його ставлять для того, щоб ви мали можливість представити свої найбільші досягнення, сильні сторони та показати свою кваліфікацію для цієї роботи. Тож використайте цей час, щоб розповісти про всі свої корисні навички та згадати все, що не встигли сказати під час співбесіди.

Для того, щоб не розгубитися у потрібний момент, спробуйте відпрацювати відповідь заздалегідь.