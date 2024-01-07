Кількість калорій, які ви спалюєте за день, безпосередньо впливає і на вашу вагу. Тож саме прискорення метаболізму може бути корисним для людей, які намагаються скинути кілька кілограмів. Дієтологиня Меліса Ріфкін поділилася, як можна позитивно вплинути на швидкість метаболізму.

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Їжте більше білка

Якщо ви хочете пришвидшити свій метаболізм, вам потрібно споживати білок із кожним прийомом їжі чи перекусом. Це через те, що білок є поживною речовиною з найбільшим тепловим ефектом – тобто ви будете спалювати більше калорій, перетравлюючи саме його.

Для цього ви можете додати до свого раціону грецький йогурт, яйця чи рибу.

Уникайте пізньої вечері

Якщо у вас є звичка сідати їсти пізно ввечері прямо перед сном, це навряд чи добре вплине на ваш метаболізм. Окрім того, такі прийоми їжі можуть також викликати проблеми із травленням.

Одна з найпоширеніших причин рефлюксу – це лягання спати надто швидко після прийому їжі, а це призводить до неприємних симптомів печії. Для того, щоб підтримати свій метаболізм, вам варто слідкувати за тим, щоб між вечерею і сном проходило не менше двох годин.

Пийте каву та зелений чай

І у каві, і у зеленому чаї міститься кофеїн, який може природно прискорити ваш метаболізм. Окрім того, якщо ви вип'єте чашку запашного чаю чи кави, ви також зможете покращити рівень зволоження у своєму тілі.

Головне правило – не додавайте цукор до свого напою, адже це може мати негативний вплив на ваш метаболізм.



Чай може позитивно вплинути на метаболізм / Фото Pexels

Вживайте більше клітковини

Клітковина – це та поживна речовина, яка природно міститься у фруктах, овочах та цілозернових продуктах. Тож якщо ви додасте до свого раціону такі продукти, як горіхи, мед чи бобові, ви можете отримати досить велику кількість клітковини.

Ця поживна речовина допомагає нормалізувати травлення та покращує насичення. Якщо ви споживатимете продукти, у яких міститься клітковина, ви будете відчувати себе більш ситими та зменшите ризики переїдання.

Пийте менше алкоголю

Алкоголь для вашого організму – це порожнє джерело калорій, і часто у коктейлях міститься дуже багато цукру, який також не впливає позитивно на ваш метаболізм. Тож якщо ви регулярно вживатимете надмірну кількість алкоголю, це може погіршити те, як ваше тіло може перетравлювати їжу та перетворювати калорії на енергію.

Окрім того, вживання алкоголю може призвести до появи зневоднення та вплине на функціонування основних органів, таких як печінка.