Для того, щоб залишатися здоровими, потрібно їсти їжу, насичену різноманітними вітамінами та мінералами. Втім, дуже часто ми не знаємо достеменно, у яких саме продуктах вони містяться. Та, на щастя, дієтологиня Бріттані Моріарті поділилася списком.

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Гарбуз

Ви могли про це і не здогадуватися, проте всього у одній порції гарбуза можна знайти понад 200% рекомендованої добової норми вітаміну А. Тож навіть якщо ви з'їсте маленький шматочок свого улюбленого гарбузового пирога, ви можете отримати бажаний вітамін. Річ у тому, що у гарбузі міститься справді багато бета-каротину.

Морепродукти

Зазвичай люди не думають про морепродукти, коли мовиться про вітамін А, проте деякі з сортів риби та молюсків у будь-якому вигляді можуть принести вам бажані переваги для здоров'я. Тож сміливо купуйте лосось, оселедець, молюски, устриці, окуня та скумбрію. До речі, в порції останнього виду риби ви можете знайти 24% від добової норми вітаміну А, вже не кажучи про всі інші корисні речовини, що містяться у рибі.

Яйця з жовтком

Яйця – це один з найкращих і доступних варіантів їжі, що містить надзвичайно багато різноманітних поживних речовин. Та для того, щоб отримати вітамін А, вам не варто оминати жовток і потрібно з'їсти яйце повністю.



У жовтку яйця міститься дуже багато вітаміну А / Фото Pexels

Листова зелень

Якщо ви полюбляєте готувати салати з шпинатом чи капустою, то ви вже робите непоганий вклад у своє здоров'я. У цих продуктах міститься дуже багато корисного вітаміну А, а також клітковини, яка добре впливає на травлення.

Помідори

У помідорах ви знайдете чимало бета-каротину, який є попередником вітаміну А. Саме він допомагає підтримувати здоров'я очей, імунітет, а також структуру та еластичність шкіри. Тож незалежно від того, у якому вигляді ви споживаєте помідори: чи свіжими, чи у томатному соку чи навіть пасті, ви зможете збільшити свої запаси вітаміну А.