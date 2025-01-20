Огородження з живих рослин, окрім захисту від сторонніх очей на озеленення може запропонувати ще чимало переваг – зокрема й зонування простору, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СонцеСад".

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Ліщина

Цей високий прямостоячий кущ може сягати 5 метрів, і його часто використовують для формування високих живих загорож. Рослина невибаглива до ґрунту та полюбляє добре освітлені, сонячні місця.

І окрім якісної огорожі, вона зможе порадувати вас ще й урожаєм – смачними горіхами.

Садовий жасмин

Така рослина забезпечить вас не тільки приватністю, але й неймовірним ароматом та надзвичайно красивим цвітінням. Кущ невибагливий та добре переносить стрижку, а на одному місці може рости приблизно 30 років.



З жасмину можна зробити загорожу / Фото Pexels

Глід

Чагарник може створити непрохідні густі та колючі зарості, з яких можна легко сформувати загорожу будь-якої висоти – сама рослина виростає до 3 метрів. Особливо чарівно виглядає вона, коли достигають яскраво-червоні ягоди.

У догляді глід невибагливий, добре почуватиметься на гарно освітлених ділянках.

Жимолость

Компактний кущ залежно від сорту може формувати прямостоячі, повзучі чи в'юнкі кущі, що добре піддаються стрижці та утворенню живої огорожі. Особливо гарно виглядає під час цвітіння, коли на кінцях пагонів та в куточках листків з'являються білі, рожеві, жовті чи блакитні квіточки.

Найкраще ростиме рослина у тіні.

Ялина

Вона матиме привабливий вигляд протягом цілого року, не змінюючи свого зеленого вбрання. Густа стіна з ялинок може надійно захистити оселю не тільки від чужих очей, але й від пилу, поривів вітру та снігових заметів. Найкраще росте на суглинистих ґрунтах.