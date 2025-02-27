Чи будуть у березні дощі: це можна зрозуміти за народними прикметами

Весна уже на порозі, тож чимало людей планують місяць для робочих справ чи відпочинку. Часом березень буває зі снігом, частіше – дощить. Щоб зрозуміти, якою буде погода у березні та яких саме днів чекати – сонячних чи дощових, варто опиратися на народні прикмети.

Народні прикмети є заснованими на спостереженнях та знаннях про природу, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Деякі прикмети допомагають передбачити дощ, не використовуючи прогноз погоди в інтернеті.

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Відсутність роси на рослинах – до дощового дня

Ця прикмета має певну логіку. Вологе повітря вночі остигає, а вода, яка стикається із холодними рослинами, осідає на них у вигляді роси. Перед дощовим днем хмарність зберігає тепло та вологість, не даючи можливість утворитися росі.



Відсутність роси вказує на дощ / Фото Pexels

Квакання жаб уночі – до дощу

Ще в давні часи квакання жаб було певним індикатором погоди. Квакають вони найчастіше перед дощем через збільшення вологості у повітрі. Завдяки цьому вони мають можливість довше залишатися на суші.

Ластівки літають низько – до дощу

Ці птахи здатні реагувати на зміни вологості повітря. Перед дощем у повітрі з’являється водяний пил, який осідає на крилах комах, тому в пошуках їжі вони починають приземлятися.

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Ранкове червоне сонце – до дощу

Червоні відтінки в небі можуть бути провісниками дощу через більшу кількість хмар чи вологи. Червоні промені проникають крізь пил та вологу, створюючи червоні відтінки, тоді як короткі промені поглинаються.