Творчі особистості досить цікаві люди, тож професор педагогіки тривалий час намагався зрозуміти їхню поведінку та віднайшов 5 звичок, які їх поєднують, пише CNBC.

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Завжди шукають можливості

За словами Ентоні Фредерікса, творчі люди ніколи не стоять на місці та завжди виходять із зони комфорту. Вони не бояться невдач, оскільки знають, що це лише подарує їм цінний досвід.

Невиправні мрійники

Творчі люди мають чудову можливість розвивати мрії й завдяки їм ще більше процвітати. Їхні мрії надають їм творчу користь та дають можливість розширювати горизонти свідомості.

Час на свіжому повітрі

Доктор педагогічних наук каже, що природа змушує нас переключитися від проблем. Природа є таким собі цінним ресурсом для творчості, оскільки в тихому місці наш розум відпочиває та розслабляється. Після прогулянки в нас залишаються ресурси для творчості.



Творчі люди проводять час на свіжому повітрі / Фото Unsplash

Постійно вчаться нового

Творчі люди прихильні постійно пізнавати щось нове, навіть якщо воно немає нічого спільного з їхньою спеціальністю. Вони розуміють, що профільна освіта – це лише відправна точка, тож вивчають багато нового й навіть додають у своє життя медитацію, яка підвищує творчі здібності.

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Відточують щодня свою майстерність

Ремесло творчих особистостей – це справа всього їхнього життя, тому вони постійно намагаються самовдосконалюватися та ставлять собі виклики. Це означає, що творчі люди не кидають біг чи тренування на пів шляху, читають книжку за тиждень, а не розтягують на місяць та виконують справи в міру надходження, а не згадують за них тоді, коли час вже вийшов.