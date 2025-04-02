Здається, що зміна постелі – цілком буденна процедура, втім звертаючись до народних прикмет, можемо помітити певні правила, які існують про перестеляння ліжка, пише 24 Канал.

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У які дні треба змінювати постіль

У народі вважають, що якщо випрати й змінити постіль в особливий день, то можна залучити в життя успіх та фінансовий достаток. Фахівці радять змінювати постіль раз на 2 тижні. За цей час постільна білизна може забруднитися й увібрати в себе зайві запахи, тому корисно її змінити.

Замінювати постіль треба систематично, щоб не зіткнутися з проблемами, які можуть призвести невидимі для нас постільні кліщі. Та якщо про постійну заміну брудної постелі на чисту більшість з нас знають, то про певні дні, які найкраще підходять для переодягання ліжка – одиниці.



Постіль треба змінювати у четвер і суботу / Фото Pexels

Народні прикмети кажуть, що є два найкращі дні для заміни постільної білизни. Найкраще змінювати постіль в день генерального прибирання – суботу. Кажуть, якщо в цей день прибрати дім та перестелити ліжко, то в оселі не буде проблем з грошима. А ще суботня зміна постелі допоможе тим, хто важко засинає й мучиться через погані сни чи має безсоння.

Іншим вдалим днем вважається четвер. Якщо змінити постіль саме в цей день, то можна залучити у своє життя успіх та позитивну енергетику. Якщо ж змінити постіль в Чистий четвер перед Великоднем, то впродовж всього року людину будуть чекати лише хороші події.

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Не можна змінювати постільну білизну в п’яницю, неділю та великі церковні свята. Краще перенести перестеляння ліжка на інший день, щоб уникнути поганих моментів у житті.