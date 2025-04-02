Кажется, что смена постели – вполне обыденная процедура, впрочем обращаясь к народным приметам, можем заметить определенные правила, которые существуют о перестилании кровати, пишет 24 Канал.

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В какие дни надо менять постель

В народе считают, что если постирать и сменить постель в особый день, то можно привлечь в жизнь успех и финансовый достаток. Специалисты советуют менять постель раз в 2 недели. За это время постельное белье может загрязниться и впитать в себя лишние запахи, поэтому полезно его сменить.

Заменять постель надо систематически, чтобы не столкнуться с проблемами, которые могут привести невидимые для нас постельные клещи. Но если о постоянной замене грязной постели на чистую большинство из нас знают, то об определенных днях, которые лучше всего подходят для переодевания кровати – единицы.



Постель надо менять в четверг и субботу / Фото Pexels

Народные приметы говорят, что есть два лучших дня для замены постельного белья. Лучше всего менять постель в день генеральной уборки – субботу. Говорят, если в этот день убрать дом и перестелить кровать, то в доме не будет проблем с деньгами. А еще субботняя смена постели поможет тем, кто трудно засыпает и мучается из-за плохих снов или имеет бессонницу.

Другим удачным днем считается четверг. Если сменить постель именно в этот день, то можно привлечь в свою жизнь успех и положительную энергетику. Если же сменить постель в Чистый четверг перед Пасхой, то в течение всего года человека будут ждать только хорошие события.

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Нельзя менять постельное белье в пьяницу, воскресенье и большие церковные праздники. Лучше перенести перести перестилание кровати на другой день, чтобы избежать плохих моментов в жизни.