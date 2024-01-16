Тіні для повік мають підкреслити ваші найкращі риси обличчя та зробити його більш виразним. Тож підібрати колір потрібно відповідно, і зробити це зовсім нескладно.

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Тіні для карих очей

Карі очі часто є нейтральними на колірному колі, тож ви зможете підібрати для себе і теплі, і холодні відтінки, в залежності від того, які вам подобаються більше.

Яскраво-зелений і блакитний. Так, ви можете використовувати яскраві відтінки, щоб підкреслити свій незвичайний колір очей. Окрім того, ці кольори добре пасують до будь-якого відтінку шкіри.

Насичено-фіолетовий. Відтінки сливи та баклажану можуть надати вашим карим очам трохи драматизму. А якщо ви маєте теплий відтінок очей – з плямами золотистого чи відтінками червоного дерева, насичено-фіолетові тіні нададуть вашим очам теплого сяйва.

Коричневі. Звісно ж, не можна забувати і про усі відтінки коричневого, які чудово підкреслять ваш природний колір очей. Також ви можете спробувати різні відтінки мідного та помаранчевого кольору.

Тіні для блакитних очей

Персиковий. Використання персикових тонів може додати вашим очам енергії та дати вам більш молодий вигляд. А теплий металік зробить ваші блакитні очі ще більш яскравими.

Шампань. Цей світлий відтінок чудово працюватиме як хайлайтер. Він наче створений спеціально для блакитних очей. До того ж грайливий колір шампанського ідеально підійде до будь-якого випадку.

Лавандовий та рожевий. Світлі, яскраві, рожеві і фіолетові відтінки чудово пасуватимуть до ваших синіх очей та підкреслять їхню глибину та загадковість.

Блакитний. Будь-які відтінки блакитного легко зроблять ваші очі більш виразними. Ви можете навіть спробувати темно-сині відтінки, щоб зробити вдалі акценти та використовувати цей колір замість підводки.

Тіні для зелених очей

Насичено-фіолетовий та сливовий. Фіолетовий колір чудово підходить і до карих, і до зелених очей. Ці відтінки дадуть очам теплого блиску та точно зроблять їх яскравішими.

Сірий. Сірий колір може стати альтернативою чорному. Це безпечний варіант для того, щоб наносити для денного макіяжу, але також підійде і для вечірки чи вечірнього застілля.

Зелений. Звичайно ж, зелені тіні зможуть підкреслити зелень очей, і ви можете підібрати будь-який відтінок. Та найкраще підійдуть ті, що відповідають кольору ваших очей – так ви отримаєте найбільший ефект.

Тіні для сірих очей

Коричневий та золотистий. Для того, щоб надати очам виразності, ви можете підкреслити їх золотими смужками тіней чи теплими відтінками коричневого кольору.

Темно-синій та насичено-сливовий. Ці відтінки нададуть вашим очам аристократизму і ви виглядатимете просто неймовірно. Так ваші очі будуть випромінювати тепле сяйво та виділятися на тлі тіней.