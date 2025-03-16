Урожай перевершить усі очікування: ось на якій глибині садити картоплю

Картопля – це неймовірний коренеплід, який дуже легко виростити, якщо знати кілька елементарних правил. Зокрема, на яку глибину садити картоплю в гребінь.

Правильна посадка картоплі навесні впливає не тільки на кількість, але й на якість урожаю, що ви отримаєте згодом. І глибина посадки картоплі має бути досить рівномірною, аби вона добре вродила, повідомляє 24 Канал.

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На яку глибину садити картоплю?

Відповідь на це запитання назубок має знати кожен городник, що планує навесні висаджувати цей коренеплід. Та для того, щоб відповісти, потрібно знати, який тип ґрунту та вашій ділянці, адже він дуже важливий.

Зокрема, для дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів за гребеневого методу посадки найкращою буде глибина 8 – 10 сантиметрів від вершини гребеня до бульби. А ось для чорноземів лісостепової зони краще садити на глибину 6 – 8 сантиметрів. При цьому, звісно ж, потрібно врахувати й зміни погодних умов.

Але є й ще один дуже важливий фактор – розмір бульб, які ви відібрали для посадки. Зважайте, що великі потрібно садити глибше, ніж дрібні. Для маленьких бульб, що важать до 50 грамів, оптимальною глибиною буде 6 – 9 сантиметрів, а ось для середніх – 8 – 12 сантиметрів.



Картоплю потрібно висаджувати правильно / Фото Pexels

Які є способи посадки картоплі?

Тут також варто бути уважними, адже це може вплинути на глибину посадки картоплі. Якщо ви використовуєте метод висадки в контейнерах, під лопату чи агроволокно, бульбу потрібно закопувати на 8 – 10 сантиметрів, залишаючи відстань між ними не менше 30 сантиметрів.

А ось якщо ви садите мотоблоком чи під плуг, тоді глибина має бути 10 – 12 сантиметрів, а інтервал між бульбами також має бути 30 сантиметрів.

До речі, раніше ми розповідали, що потрібно покласти в лунку до картоплі під час посадки, аби отримати подвійний урожай.

Коли садити картоплю?

Можна починати висадку коренеплоду вже тоді, коли температура ґрунту досягне 7 градусів тепла. Втім, ґрунт не має бути сильно вологим, аби він не злипався: так вам буде складно його обробляти. Тож почекайте, поки він стане підсохлим, але не пересушеним.