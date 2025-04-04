Ніколи не садіть цю рослину біля дому: вона приваблює кліщів та цвіль

В розпал весни чимало садівників замислюються, а як прикрасити подвір'я біля дому – які рослини можна на ньому висадити. Та є одна, якої ви точно маєте уникати.

Перед тим, як висаджувати різноманітні рослини біля дому, ви маєте спершу переконатися, що вони не тільки естетичні, але й корисні. А деякі можуть принести чимало шкоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що не можна садити біля дому?

Є всього одна дуже популярна рослина, яка має приємний, цікавий вигляд, але може також привабити на ваше подвір'я чимало кліщів, зруйнувати фундамент та навіть призвести до утворення плісняви на стінах. І ця рослина – папороть.

На перший погляд вона видається красивою та невибагливою, і саме через це її полюбляє чимало дачників та садівників. Зелень і справді майже не вимагає догляду, має екзотичний вигляд та розростається неймовірно швидко – що напозір робить її ідеальним кандидатом для заповнення присадибної ділянки.



Папороть не варто садити біля дому / Фото Pexels

Та попри численні переваги папороті, є й кілька суттєвих недоліків, на які варто зважати перед тим, як висадити цю рослину прямо поряд зі своїм домом. Виявляється, деякі види папороті навіть можуть негативно вплинути на здоров'я членів родини та ваших домашніх улюбленців.

Ось кілька основних причин, чому папороть не радять садити біля дому:

Коріння в папороті розгалужене та дуже потужне, і через це є небезпека руйнування фундаменту, якщо рослина буде надто близько до нього.

Папороть випаровує велику кількість вологи, і біля стін дому вона може призвести до появи цвілі та гниття через підвищену вологість.

Не варто садити її й людям, які схильні до алергії – папороть може викликати деякі неприємні симптоми.

Культура витісняє та пригнічує деякі інші рослини, якщо посадити їх надто близько до папороті.

Папороть приваблює кліщів та деяких інших комах, які є небезпечними для здоров'я.

До речі, раніше ми розповідали, як можна легко позбутися кліщів на ділянці.

Та це не значить, що папороті потрібно повністю уникати на ділянці – головне, не садіть її надто близько до оселі. Дуже гарний вигляд вона матиме біля доріжок чи у тінистих частинах вашого саду.