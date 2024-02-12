Можливо, ви думали, що лютий – це той місяць, коли ще надто рано замислюватися про городництво та садівництво, проте це не так. Деякі трави та квіти варто посадити в контейнери вже зараз.

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Що посадити в лютому

Перш за все вам потрібно посіяти такі трави, як розмарин та материнка. Якщо ви досить швидко це зробите, то зможете отримати досить густу та соковиту зелень. Окрім того, в лютому також потрібно посіяти і харчовий фізаліс, адже саме цьому виду потрібно досить багато часу від моменту, поки ви його посадите і до часу, поки він почне плодоносити.

Наприкінці лютого ви можете посіяти і кореневу селеру.

Які квіти посадити взимку

Якщо ви полюбляєте займатися садівництвом, то готуватися до цього потрібно ще у лютому місяці. Саме в цей час вам потрібно висадити розсаду з квітів, які належать до різних груп.

Зокрема, посадіть розсаду квітів, які потребують тривалої стратифікації – тобто насіння повинно зберігатися за певної температури для того, щоб воно швидше проростало.

Для цього вам потрібно тримати це насіння за температури +3...+5 градусів.



Деяку розсаду можна висадити ще в лютому / Фото Pexels

Не забудьте і про такі рослини, як пеларгонія, гербера, бакопа, петунія, геліотроп, гацанія та флокс, адже ці квіти мають досить довгий період розвитку на початкових етапах.

Раніше посадити розсаду ви можете і для дворічних рослин, які цвістимуть на другий рік. Та якщо ви посадите розсаду ще у лютому, що квіти можете побачити і першого року. До таких рослин належать маргаритки, віоли, ромашки, дзвіночки та гвоздики.

Окрім того, саме у лютому дуже важливо розсадити бегонію, адже формування бульби в неї починається саме з моменту посіву, і потім її необхідно буде пересаджувати. А що більша ця бульба за розміром, то більше є шансів на успішне виживання рослини.