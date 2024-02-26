Правильне харчування – це ключ до здорової ваги та гарного самопочуття. Та іноді хочеться перекусити перед сном, але така їжа також має бути здоровою, щоб вона не вплинула на вашу фігуру. Тож докторка медичних наук Сільвія Гонсан-Боллі розповіла про кілька здорових закусок, які можна їсти перед сном.

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Овочі та хумус

Для того, щоб з'їсти більше їжі та отримати від неї меншу кількість калорій, вам варто вибирати такі закуски, які міститимуть велику кількість води та клітковини. І до цієї категорії і належать овочі.

Чашка сирої моркви, селери, перцю, огірків чи цукіні містить від 25 до 50 калорій. І ці продукти не тільки допоможуть вам відчути ситість, але і міститимуть вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що зможуть підтримувати ваше здоров'я.

Фрукти і горіхове масло

Фрукти – це ще одна закуска, яка підійде навіть для пізньої ночі. І як правило, такі продукти мають низьку калорійність та високий вміст клітковини. І якщо вам хочеться з'їсти щось солодке, краще зробити вибір на користь фруктів, адже природний цукор у фруктах допоможе вдовольнити вашу тягу.

Якщо ж просто фруктів вам недостатньо, ви можете спробувати занурити їх у нежирний грецький йогурт або невелику кількість арахісового масла.



Фрукти можуть бути чудовим перекусом / Фото Pexels

Продукти, які багаті на білок

Ще один спосіб втамувати голод – це їсти їжу, яка багата на білок. Як і клітковина, такі продукти можуть повільніше просуватися через травний тракт, і через це ви відчуватимете ситість протягом довшого часу.

Один із хороших продуктів – це змішані горіхи; втім, важливо знати розмір порції, адже горіхи – це досить калорійні продукти.

Також непогано для перекусу підійдуть нежирні молочні продукти, такі як йогурт чи сир. Ще одне відмінне джерело білка – це яйця.

Попкорн

Якщо у вас є настрій похрустіти чимось, краще замінити чипчи чи крекери на більш здорову альтернативу. Якщо ви не додаватимете до свого попкорну масло, він міститиме всього 31 калорію на чашку.

Для того, щоб дати йому більше смаку, ви можете використати часниковий порошок, чорний перець чи інші низькокалорійні приправи.

Вівсянка

Так, вівсянка – це не тільки чудовий варіант сніданку, але і їжі перед сном. Вівсяна каша – це цілозернова їжа, яка є чудовим джерелом клітковини, і місить аж 4 грами речовини та пів склянки сирого продукту.

У порції вівсяної каші ви знайдете близько 160 калорій, і вона містить низький вміст жиру та цукру.