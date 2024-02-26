У випічці міститься велика доза рафінованого цукру, насичених жирів та оброблених інгредієнтів. Надмірне вживання цих солодощів може призвести до ожиріння, проблем з серцем та навіть підвищити ризик діабету.

Читайте також 5 звичок, які можуть зменшити кортизол і стрес: спробуйте їх

Дієтологи Ліза Річардс та Джессі Федер розповіли про дві найпоширеніші випічки, які можуть бути шкідливими для здоров’я. Варто мінімізувати або ж взагалі уникати цих шкідливих продуктів, якщо не хочете набрати зайву вагу.

Торти

У тортах міститься дуже багато калорій та нездорових жирів, які можуть викликати запалення кишківника через високий вміст цукру. Надмірно солодкий торт може викликати стрибки цукру в крові, сприяючи вивільненню інсуліну. Торти можуть викликати потенційне хронічне запалення та навіть негативно вплинути на слизову оболонку кишківника. Також ваше самопочуття від таких солодощів може погіршитися.



Торти та печиво є шкідливими / Фото Pexels

Печиво

Солодке печиво містить рафінований цукор, нездорові жири та не має поживної цінності. Якщо регулярно його вживати, то можна швидко збільшити вагу, оскільки переїдання призводить до зайвих калорій.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, але у вас це ніяк не виходить, то окрім того, що з раціону треба обов’язково виключити солодощі, є ще кілька важливих моментів. Виявляється, є 3 причини, через які не вдається втратити вагу. На що треба звернути увагу на шляху до схуднення – читайте в нашому матеріалі.