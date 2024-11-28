Часом замість красивої яєшні на тарілці чи добре посмажених котлет на тарілці з’являється щось невиразне, пише 24 Канал. Окрім того, що їжа виходить неестетичною, проблема полягає у митті сковорідки, оскільки прилиплі страви набагато важче відмити навіть за допомогою дротика.

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Що зробити, щоб їжа не прилипала до сковорідки

Для того, щоб їжа не прилипала варто добре розігріти пательню, оскільки холодна пательня збільшує ризик прилипання. Можете засікти собі приблизно 1 – 2 хвилини чи прислухатися до сковорідки. Олія повинна на ній ледь чутно шкварчати. Добре розігріта пательня не дозволить стравам пригорати.

Тут важливо звернути увагу на те, що засильно перегріта сковорідка призведе до того, що страви будуть прилипати, тому прослідкуйте за тим, щоб пательня не стояла занадто довго на плитці.



Сковорідку треба добре розігріти перед приготуванням страв / Фото Pexels

Використовуйте середню температуру, оскільки на маленькому вогні страва буде довго готуватися, а великий вогонь може її прихопити й навіть трохи зіпсувати. Щоб точно бути певними в тому, що їжа не буде прилипати, придбайте сковорідку з антипригарним покриттям.

Деякі кухарі кажуть, що для того, аби їжа не пригорала, а олія не бризкала по всій кухні, насипте на неї трохи солі перед нагріванням й протріть паперовим рушником. Це утворить захисний шар, тож забезпечить комфортне приготування.

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У мережі господині часто діляться лайфхаком на основі пергаменту. Його потрібно поставити на дно сковорідки. Зверху влийте трохи соняшникової олії й смажте будь-які страви. Завдяки ньому страви не пригорять.

Менш популярним методом, але теж дієвим є додавання кількох крапель яблучного оцту перед готуванням на пательню. Її треба добре прогріти, поки не випарується вся рідина, а потім вже готувати на ній будь-яку страву, яка матиме мінімальні шанси прилипнути до сковорідки.