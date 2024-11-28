Иногда вместо красивой яичницы на тарелке или хорошо пожаренных котлет на тарелке появляется что-то невнятное, пишет 24 Канал. Кроме того, что еда получается неэстетичной, проблема заключается в мытье сковородки, поскольку прилипшие блюда гораздо труднее отмыть даже с помощью проволоки.

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Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковородке

Для того, чтобы пища не прилипала стоит хорошо разогреть сковороду, поскольку холодная сковорода увеличивает риск прилипания. Можете засечь себе примерно 1 – 2 минуты или прислушиваться к сковородке. Масло должно на ней едва слышно шкварчать. Хорошо разогретая сковорода не позволит блюдам пригорать.

Здесь важно обратить внимание на то, что слишком перегретая сковородка приведет к тому, что блюда будут прилипать, поэтому проследите за тем, чтобы сковорода не стояла слишком долго на плитке.



Сковородку надо хорошо разогреть перед приготовлением блюд / Фото Pexels

Используйте среднюю температуру, поскольку на маленьком огне блюдо будет долго готовиться, а большой огонь может его прихватить и даже немного испортить. Чтобы точно быть уверенными в том, что еда не будет прилипать, приобретите сковородку с антипригарным покрытием.

Некоторые повара говорят, что для того, чтобы еда не пригорала, а масло не брызгало по всей кухне, насыпьте на нее немного соли перед нагреванием и протрите бумажным полотенцем. Это образует защитный слой, поэтому обеспечит комфортное приготовление.

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В сети хозяйки часто делятся лайфхаком на основе пергамента. Его нужно поставить на дно сковородки. Сверху влейте немного подсолнечного масла и жарьте любые блюда. Благодаря ему блюда не пригорят.

Менее популярным методом, но тоже действенным является добавление нескольких капель яблочного уксуса перед приготовлением на сковороду. Ее надо хорошо прогреть, пока не испарится вся жидкость, а потом уже готовить на ней любое блюдо, которое будет иметь минимальные шансы прилипнуть к сковороде.