Насолодитися смачним качаном кукурудзи можна навіть взимку. Про те, як це правильно зробити розповіла американська дієтологиня Ліззі Стрейт. Ви можете її подрібнити чи морозити в качанах.

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Названий спосіб заморозки допоможе зберегти її смак та не зробить водянистою, а під час приготування кукурудза залишиться твердою, а не кашоподібною.

Як заморозити кукурудзу на зиму

Перед самим процесом заморожування вам треба у великій каструлі помісити качани по всій довжині. Доведіть каструлю до кипіння. Звісно ж, що перед цим треба зняти листя та повністю її очистити. Якщо помітите гнилі ділянки – просто зріжте їх.

Коли вода закипить – вкиньте всередину качани кукурудзи та проваріть приблизно 5 хвилин. Попередньо наповніть миску крижаною водою. Спеціальними щипцями треба перекласти бланшовані качани в миску та залишити на кілька хвилин до повного остудження.

Щоб зберігати кукурудзу подрібненою, скористайтеся зубчастим ножем, щоб зрізати зерна з качанів. Тоді перекладіть їх в зіп-пакети видаливши звідти повітря. Аналогічно можете в пакети поставити цілі качани. Така кукурудза може зберігатися в морозилці хоч цілий рік.



Кукурудзу можна заморозити на зиму / Фото Pexels

Як заморозити кукурудзу без бланшування

Загалом у морозилці можна зберігати кукурудзу навіть попередньо не бланшуючи її. Для цього просто зріжте зерна та поставте в пакет для заморозки. Найкраще таку кукурудзу з’їсти впродовж трьох місяців, хоч і зберігатися вона може в морозилці пів року.

Чим корисна кукурудза

Молода кукурудза має багато корисних властивостей. Вона багата вітамінами та клітковиною, які корисні для шкіри та волосся.

Окрім того, кукурудза містить сполуки, які позитивно впливають на зорову систему та здоров'я очей, а також містить фолієву кислоту, що підтримує здоров'я печінки.