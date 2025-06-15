Колорадського жука взагалі не буде на городі: посадіть ці рослини

Колорадський жук – це шкідник, який може попсувати чимало урожаю. І боротьба з ним часто викликає у городників проблеми. На щастя, існують прості способи прогнати його геть з городу.

Позбутися колорадських жуків можна завдяки різноманітним обробкам, або ж можна просто висадити кілька рослин біля картоплі та помідорів – культур, які ці шкідники вражають найчастіше, повідомляє 24 Канал.

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Часник і цибуля

Виявляється, ці дві культури виділяють фітонциди, які можуть відлякувати різноманітних шкідників – зокрема й колорадських жуків. І якщо ви посадите ці два коренеплоди біля бульби, це допоможе суттєво знизити чисельність жуків.

Чорнобривці

Квіти можуть тішити око не тільки на подвір'ї, але й на городі. А чорнобривці там будуть особливо корисними, адже вони виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників, а це суттєво допоможе у боротьбі з колорадськими жуками.

До речі, раніше ми вже пояснювали, навіщо потрібно садити чорнобривці на городі – від них більше користі, ніж ви підозрюєте.

Лаванда

Ця рослина має досить специфічний аромат, який для більшості людей дуже приємний, а ось шкідники його зовсім не люблять. До речі, відлякуватиме лаванда біля картоплі не тільки колорадських жуків, а й низку інших шкідливих комах.



Лаванду варто садити біля картоплі / Фото Pexels

Коріандр

Рослина має характерний аромат, що може відлякати колорадського жука. Все, що потрібно зробити – це посадити коріандр біля картоплі, і ви помітите, що за лічені тижні жуків стає в рази менше.

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Кмин та кріп

Користь цих двох рослин на городі дуже важко переоцінити – вони не тільки відлякують колорадських жуків, але й приваблюють інших, корисних комах. Тож варто висадити обидві культури у міжряддях між томатами та картоплею.