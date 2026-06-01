Нікому не хочеться наштовхнутися на мишей між грядками, або ж побачити їх в улюбленій клумбі. І, виявляється, для боротьби з ними не потрібно використовувати ані хімію, ані дорогі засоби. Все, що потрібно, вже є у вас вдома, пише Martha Stewart.

Як позбутися мишей у саду?

Основний засіб, який вже роками використовують досвідчені дачники, коли в саду з'являються миші – це оцет. Він дешевий, точно знайдеться вдома і працює напрочуд ефективно.

Отож, ось як побороти проблему гризунів за допомогою всього однієї пляшки білого оцту.

Змішайте рівну кількість води та оцту і залийте суміш у пляшку з пульверизатором. Розпиліть оцет по краях грядок та біля компостних контейнерів. Повторно наносьте суміш кожні 8 годин протягом перших днів, і щоденно – потім.

Головне – не обприскувати безпосередньо рослини; зважайте, що оцет – це природний гербіцид, що може бути корисним, якщо потрібно позбутися бур'янів, але ось трояндам чи азаліям він нашкодить.



Мишей можна відлякати оцтом / Фото Pexels

Як ще можна використати оцет?

Оцет – це неймовірно універсальний продукт, що має просто безліч застосувань. І коли проблему з мишами нарешті розв'язано, можна скористатися ним ще у кілька способів.