Нікому не хочеться наштовхнутися на мишей між грядками, або ж побачити їх в улюбленій клумбі. І, виявляється, для боротьби з ними не потрібно використовувати ані хімію, ані дорогі засоби. Все, що потрібно, вже є у вас вдома, пише Martha Stewart.
Як позбутися мишей у саду?
Основний засіб, який вже роками використовують досвідчені дачники, коли в саду з'являються миші – це оцет. Він дешевий, точно знайдеться вдома і працює напрочуд ефективно.
Отож, ось як побороти проблему гризунів за допомогою всього однієї пляшки білого оцту.
- Змішайте рівну кількість води та оцту і залийте суміш у пляшку з пульверизатором.
- Розпиліть оцет по краях грядок та біля компостних контейнерів.
- Повторно наносьте суміш кожні 8 годин протягом перших днів, і щоденно – потім.
Головне – не обприскувати безпосередньо рослини; зважайте, що оцет – це природний гербіцид, що може бути корисним, якщо потрібно позбутися бур'янів, але ось трояндам чи азаліям він нашкодить.
Мишей можна відлякати оцтом / Фото Pexels
Як ще можна використати оцет?
Оцет – це неймовірно універсальний продукт, що має просто безліч застосувань. І коли проблему з мишами нарешті розв'язано, можна скористатися ним ще у кілька способів.
- Усунення запахів їжі. Запах оцту досить інтенсивний, аби дезодорувати будь-яке місце, де раніше зберігалася їжа. Ним можна очищати полиці в коморі, місця під побутовою технікою тощо.
- Ватні кульки. Якщо миші завелися вдома, оцтом можна змочити ватні кульки. Після цього потрібно розкласти ці кульки у місцях, через які миші потенційно можуть пробиратися в дім. Сильний запах відлякає їх, і вони тікатимуть геть.
- Помийте вуличні меблі. Оцет – це ідеальний засіб для очищення пластику. Він навіть може бути корисним, якщо потрібно відбілити білі стільці тощо. Але також корисно використовувати саме його з причини, що іноді миші в'ють гнізда саме у меблях на вулиці, і оцет їх від цього відохотить.