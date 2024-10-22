Як зберігати капусту на зиму: качани будуть свіжими 6 місяців

Щоб капуста не зіпсувалася передчасно, її треба правильно зберігати. Робити це зовсім не складно, треба лише знати кілька секретів. Щоб вберегти овочі від гниття варто звернути увагу на перевірені методи мешканцям приватних будинків та квартир.

Капусту зберігати можна в багатьох місцях – у квартирі, підвалі чи холодильнику, пишуть Поради 24. При правильному зберіганні качани будуть зберігатися свіжими до 6 місяців, тож розповідаємо про найпопулярніші способи зберігання капусти на зиму.

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Зберігання капусти у підвалі

У ящику

У чистий дерев’яний ящик поставте 5 качанів капусти, а на верхній шар – таку ж саму кількість. Перший шар треба викладати качанами вгору, а другий – качанами вниз.

У піску

Цей метод зберігання господині використовують для моркви, втім у піску також можна зберігати й капусту. Викладіть її у ящик та залишіть 5 сантиметрів між овочами й засипте сухим піском. Потім викладайте другий шар.

Також у ящик можна засипати 20 сантиметрів сухого піску та увіткнути капусту качанами вниз. Довжина качана повинна бути не менше 8 сантиметрів.



Капусту можна зберігати різними методами / Фото Pexels

Як зберігати капусту в землі

Власники приватних будинків можуть зберігати цибулю в земельній ділянці, а саме – у траншеях. Потрібно викопати глибоку яму та викласти на дно товстий шар соломи, а зверху – капусту, перекладаючи шари соломою. Після цього траншею накривають дерев’яним щитом та засипають землею. Якщо зима буде морозною, то зверху можна додати солому чи опале листя.

Як зберігати капусту у квартирі

Капуста також може тривалий час зберігатися у квартирі. Її потрібно загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник у відділення для овочів з мінімальною температурою. Качани треба регулярно перевіряти й при наявності конденсату змінити поліетиленову плівку. Замість неї ще можна використовувати пергаментний папір.

На балконі капусту можна тримати у дерев’яних ящиках. Ємності треба утеплити пінопластом, обгорнувши капусту в харчову плівку чи пергаментний папір.