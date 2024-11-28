На базарах вже незабаром почнуть продаватися ялинки, тож якщо ви хочете придбати саме живу новорічну красуню, слід знати як саме з нею поводитися, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

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Обирати ялинку треба доволі ретельно, інакше вона зможе обсипатися ще до Різдва, а це стане не зовсім приємним сюрпризом, оскільки Новий рік можна буде зустріти без головного дерева свята.

Як правильно зберігати ялинку вдома

Щоб дерево не осипалося щодня й не втрачало свої голочки, треба звернути увагу на кілька важливих факторів: місце розташування й температуру.

Правильна температура

Якщо ялинка буде стояти в кімнаті з опаленням, яке буде увімкнене постійно, то вона швидше висохне, а колючки відпадуть вже через кілька тижнів. Щоб ялинка простояла до Нового року, її потрібно поставити в кімнату, температура якої не буде перевищувати 20°C. Також рекомендовано тримати ялинку якомога далі від батарей та обігрівачів.

Фахівці радять замість звичайних лампочок для прикрашання використовувати світлодіоди, оскільки вони не виділяють багато тепла.



Ці поради допоможуть ялинці довше простояти / Фото Pexels

Місце розташування

Не рекомендовано ставити ялинку біля вікна, оскільки прямі сонячні промені можуть швидко висушити гілочки. Якщо ви провітрюєте щодня кімнату, то зелене дерево краще ставити в те місце, де не буде протягу, оскільки він теж може призвести до опадання колючок.

Прикрашання в міру

Не переобтяжуйте ялинку багатьма кульками чи іншими прикрасами, оскільки вони будуть її лише переобтяжувати. Чіпляйте на дерево такі прикраси, які не зможуть пошкодити гілки.

Найкраще тримати вдома штучну ялинку, тим паче, що зараз їх створюють такими красивими, наче з різдвяних фільмів. Втім, багато людей купляють живу ялинку заради запаху.

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Для того, щоб бути певними в тому, що вона не осипиться, найкраще купувати її не раніше, ніж за 2 тижні до Нового року. Таким чином ялинка й на Різдво буде свіжою та до новорічних свят добре протримається. Також не варто забувати, що ялинка «п’є» багато води, тому її треба регулярно підливати, щоб вона не засохнула.