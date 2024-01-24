Ваш плоский живіт залежить від того, що ви їсте. Хрестоцвітні овочі та бобові можуть викликати короткочасне здуття живота. А от фаст-фуд та продукти з рафінованими вуглеводами можуть спричинити жирові відкладення.

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Постарайтеся не налягати на ці продукти часто, щоб не страждати від здуття чи жирових відкладень, адже повернути плоский живіт не так вже й легко.

Фаст-фуд

Чизбергери та картопля фрі мають дуже багато калорій, жирів. Натрій, який міститься у фаст-фуді може призвести до затримки рідини та набрякання. Це призведе до тимчасового "набухання" живота.

Високий вміст шкідливих жирів може уповільнити процес травлення, що призводить до відчуття ситості та здуття живота. Жири перетравлюються довше, ніж вуглеводи та білки, що може спричинити дискомфорт у шлунково-кишковому тракті,

– розповів нутриціолог Даніель Крамбл Смітт.

Хрестоцвіті овочі

Брюссельська капуста, броколі чи цвітна капуста є дуже корисними, але таки можуть викликати здуття живота.

Все через те, що хрестоцвіті овочі містять складний вуглевод (рафіноз), а в людей не має ферменту, який розщеплює його.

"Коли неперетравлений цукор потрапляє в товстий кишківник, бактерії починають його ферментувати і виділяти газ. Тоді газ може застрягти і спричинити здуття живота", – зазначила дієтолог Аннет Снайдер.

Картопляні чипси

Якщо ви з’їсте порцію чипсів за один раз, то це призведе до збільшення живота, адже вони містять багато натрію, високий вміст солі та жирів.

"Насичені жири, які використовуються в картопляних чипсах, відкладаються у вигляді жирових відкладень, особливо при надмірному вживанні". – зазначив Даніель Крамбл Смітт.



Картопляні чипси погано впливають на здоров'я / Фото Pexels

Білий хліб

Надмірне споживання білого хліба може потенційно збільшити вагу. Він має високий глікемічний індес, а це означає, що хліб спричиняє швидкий стрибок рівня цукру в крові. Різке падіння може спричинити голод та стимулювати реакцію інсуліну.

Інсулін – це гормон, який сигналізує клітинам про необхідність запасати енергію у вигляді жиру. Високий рівень інсуліну може призвести до збільшення накопичення жиру.

Дієтолог Даніель Крамбл Смітт, зазначає, що продукти з високим глікемічним індексом також можуть затримувати воду в організмі та призводити до набряклості та здуття живота.

Бобові

Квасоля, нут, сочевиця та інші бобові можуть викликати газоутворення та здуття живота. Аннет Снайдер каже, що бобові також містять складний вуглевод рафіноз, який людина погано перетравлює.

Постарайтеся зменшити вживання солодких смузі та соків, які мають дуже багато калорій та цукру. Також не варто у надмірній кількості пити пиво, оскільки у його складі є пшениця та глютен, які викличуть здуття живота. Різноманітні макарони теж мають високий глікемічний індекс, тому не варто їх часто вживати, якщо хочете мати плоский живіт.