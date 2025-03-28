Чим поливати орхідеї для пишного цвітіння: знадобиться шкірка фрукта

Орхідеї є досить вибагливими рослинами, тому догляд за ними може бути не зовсім простим. Часом вони перестають пишно цвісти, тому для того, щоб вони знову почали тішити вас своєю красою, радимо звернути увагу не лише на правильний полив водою, а ще один корисний інгредієнт.

Господині кажуть, що орхідея може цвісти кілька разів на рік після того, як вам вдасться вирівняти режим поливу, пише 24 Канал. Все, що вам потрібно зробити – додати у воду шматочок бананової шкірки.

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Чим підживити орхідею

Орхідеї потрібно підливати раз на тиждень або кожних 10 днів. Щоб вода була наповнена поживними речовинами, додайте у воду шматочок бананової шкірки, який у вас залишиться після того, як ви з’їсте фрукт.



Поради для кращого цвітіння орхідеї / Фото Pexels

Банановий настій призведе до пишного цвітіння орхідеї. Хтось використовує простий метод з додаванням шматочка шкірки у воду, хтось робить спеціальний розчин.

Цікаво! Для здорового росту орхідей важливо забезпечити 8 годин природного світла щодня та уникати надмірного поливу, щоб запобігти гниттю коріння. Що ще потрібно рослині читайте в нашому матеріалі.

У банановій шкірці міститься калій, кальцій та фосфор, які є хорошим органічним добривом. Один фахівець каже, що для кращого результату варто кілька бананових шкірок додати у воду, залишити на кілька годин у воді, а тоді використовувати настій для поливу.

Можна приготувати спеціальний чай зі шкірки банана, замочивши її у воді на 48 годин з розбавленням чотирьох частин води. А ще можна бананову шкірку нарізати тонкими смужками, висушити на сонці впродовж 2 днів, а тоді подрібнити в блендері до порошкоподібного стану й посипати засобом орхідею.