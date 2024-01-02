Про них розповів візажист акторки Дакоти Джонсон, яка здобула популярність завдяки фільму "50 відтінків сірого". Візажист Паті Дуброфф розповів, що кілька важливих моментів перед нанесенням губної помади дозволять протриматися помаді на губах увесь вечір.

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Отже, щоб ваші губи тримали колір червоної помади, спробуйте нанести перед макіяжем легкий зволожувальний бальзам та дайте йому вбратися в губи. Залишки приберіть серветкою, а тоді нанесіть помаду в центр губ та вбивайте пальцем, щоб розподілити колір.

Після цього намалюйте контур олівцем того ж відтінку. Такий beauty-спосіб не дасть помаді "поплисти". Тоді нанесіть ще один шар помади та промокніть його серветкою. Це допоможе прибрати зайвий пігмент. Ви можете цей процес повторювати кілька разів, однак будьте обережними, щоб не перестаратися.



Секрети стійкого макіяжу з червоними губами / Фото Pexels

Для фінального штриху додайте напівпрозору пудру на краї губ. Це можна зробити за допомогою тонкого пензлика. Якщо дотримаєтеся цих кроків, то отримаєте бездоганний макіяж, який тішитиме вас увесь вечір.

Взимку стан шкіри змінюється, тому ваш макіяж може виглядати не так привабливо, якби вам хотілося. Та щоб створити ідеальний макіяж, варто знати кілька професійних секретів. Як правильно підготувати обличчя до макіяжу – читайте за посиланням.