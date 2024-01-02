Ікра має слизисту консистенцію та солонуватий і насичений рибний смак. Зазвичай її подають або разом з простими крекерами, або окремо, як гарнір. Та окрім кулінарної насолоди, від цього продукту ви отримаєте і чималу користь. І дієтологиня Сейд Мікс розповіла про головні переваги від вживання ікри.

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Ікра надзвичайно поживна

Навіть якщо ви споживатимете ікру у дуже невеликих кількостях, ви отримаєте від неї вражаючу кількість поживних речовин. Всього у 28 грамах ікри ви знайдете 75 калорій, 7 грамів білка та 5 грамів жирів. Вуглеводів у порції ікри міститься всього один грам, натомість продукт може похвалитися вмістом вітаміну B12, селену, заліза та натрію.

Вітаміну групи В, яких у порції ікри вдвічі більше, ніж рекомендована добова норма, потрібні для розвитку та функціонування нервової системи, а також для виробництва ДНК та еритроцитів.

І, звісно, ікра також є чудовим джерелом жирних кислот омега-3, які також можуть принести вашому здоров'ю безліч переваг.

Може зменшити ознаки старіння шкіри

Така корисна для шкіри ікра саме через вплив омега-3. Виявляється, ікра може стимулювати адипоцити, або ж жирові клітини, щоб вони виробляли молекули, які покращують процеси загоєння ран та протизапальні процеси шкіри.

Окрім того, ці молекули також сприяють синтезу колагену та запобігають розладу колагенових волокон. Через вживання ікри ваша шкіра може стати більш гладкою та пружною, а сухість стане меншою, як і кількість тонких зморшок та "гусячих лапок".



Ікра дуже корисна для стану шкіри / Фото Pexels

Може покращити здоров'я мозку та психіки

Підтримувати здоров'я мозку дуже важливо протягом всього життя, і ікра може вам у цьому допомогти. Виявляється, омега-3 жирні кислоти можуть сприяти розвитку як мозку, так і вашого психічного здоров'я.

Це через те, що омега-3 є ключовими моментами клітинних мембран мозку, які допомагають боротися із запаленням.

Може сприяти здоров'ю серця

Хвороби серця є однією із основних причин смертності, і додавання ікри до вашого раціону може покращити контроль факторів ризику цих захворювань.

Дослідження показують, що ікра може впливати на зниження артеріального тиску, покращити рівень холестерину в крові та запобігти агрегації тромбоцитів.

Може підтримати імунітет

Для підтримання вашого імунітету, особливо взимку, корисні і жирні кислоти омега-3, і селен, який також міститься в ікрі. Тож ікра може відновлювати бар'єрну функцію вашої шкіри, кишківника та легень, а це допомагатиме блокувати проходження шкідливих бактерій. Зрештою все це зможе зберегти ваше здоров'я.

Окрім того, деякі речовини в ікрі допоможуть вам збільшити вироблення антитіл та підвищити активність білих кров'яних тілець, що борються з шкідливими речовинами в організмі.