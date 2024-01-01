Оливками часто прикрашають сирні чи м’ясні тарілки, з ними роблять закуски чи додають в салати.

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Як відрізнити оливки від маслин

Щоб запам’ятати раз і назавжди чим відрізняються оливки від маслин, запам’ятайте просте визначення. Оливками вважаються зелені плоди, які ще не встигли дозріти, а от чорні висіли на гілках довше і встигли дозріти. Саме вона називаються маслинами.

Корисні властивості оливок

Дієтолог Девон Пірт розповіла, чим корисні оливки та скільки їх треба їсти в день.

Добре впливають на серце

Оливки містять олеїнову кислоту, яка може покращити здоров’я серця. Також корисно додавати до салатів оливкову олію, яка потенційно може підвищити рівень хорошого холестерину та знижує високий артеріальний тиск.

Збільшують вміст клітковини

За словами дієтолога, оливки є гарним джерелом клітковини, яка допомагає підтримувати хороше травлення та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.



Оливки – зелені, маслини – чорні / Фото Pexels

Містять вітамін Е

Вітамін Е – це антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень, які можуть збільшити ризик виникнення таких захворювань, як рак та хвороба Паркінсона. А ще вітамін Е зменшує запалення (до прикладу, набряки) та відіграє роль у запобіганні атеросклерозу.

Дають відчуття ситості

В оливках містяться корисні жири, то вони є ситною закускою. Жир перетравлюється довше, тому допомагає почуватися ситими.

Допомагають контролювати рівень цукру на крові

За словами дієтолога, в оливках міститься багато мононенасичених жирів, які добре контролюють рівень цукру в крові.