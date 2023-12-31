Перш за все, потрібно зауважити, що корисним для вас буде саме чорний шоколад, адже у ньому менше доданого цукру, аніж у інших сортах. А чорним можна вважати той вид продукту, який містить принаймні 50% сухого какао. Про те, як солодощі можуть вплинути на ваш організм, розповіла докторка медичних наук Джабін Бегум.

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Захищає ваше серце

Деякі дослідження показують, що темний шоколад може захистити вас від окремих захворювань серця та кровоносних судин. Окрім того, темний шоколад має протизапальну дію, а також він запобігає утворенню тромбів і знижує артеріальний тиск.

Втім, потрібні додаткові дослідження для того, щоб підтвердити, чи справді всі ці ефекти діють разом.

Зменшує ризик діабету

Так, вам може здатися це неочікуваним, але флавоноли, які містяться у какао, підвищують чутливість до інсуліну, а в довгостроковій перспективі це може знизити ризики захворювання на діабет.



Шоколад може покращити чутливість до інсуліну / Фото Pexels

Поліпшує зір

Виявляється, якщо регулярно вживати трохи темного шоколаду, можна дещо покращити зір. Втім, поки незрозуміло, як довго триматиме цей ефект.

Містить поживні речовини

Якщо ви додасте до свого раціону невеличкий шматочок шоколаду, разом з ним ви також отримаєте чимало флавонолів, а також трохи клітковини та різноманітних мінералів.

Зокрема, у шоколаді можна знайти:

магній;

цинк;

залізо;

фосфор;

мідь.

Потенційні ризики від вживання шоколаду

Втім, попри усю користь від чорного шоколаду, вживати його варто небагато, адже у цьому продукті все одно міститься багато цукру, жиру та калорій. Експерти рекомендують їсти не більше ніж 25 – 36 грамів доданого цукру на день, тож намагайтеся вписуватися у ці рамки.

Окрім того, деякі батончики з чорного шоколаду можуть містити шкідливі важкі метали, зокрема свинець і кадмій. Вони ж у свою чергу можуть спричинити деякі проблеми зі здоров'ям, а саме роздратування шлунка чи навіть затримку розвитку.