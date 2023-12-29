Свинина – це найбільш поширене м'ясо у світі. І особливо часто її їдять на Різдво та Новий рік – у ці свята шинка може стати центром столу. І незалежно від того, чи ви їсте її регулярно, чи тільки зрідка додаєте до раціону, шинка і справді може покращити ваше здоров'я. Про те, як саме, розповіла дієтологиня Кетрін Брукінг.

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Вона допоможе наростити м'язову масу

Якщо ваша мета на цей рік – набрати трохи м'язів, тоді шинка стане чудовим продуктом для вашого раціону. Річ у тому, що в ній дуже багато корисного білка, який потрібно споживати щодня, і шинка може вам у цьому допомогти.

Окрім того, у цьому продукті містяться усі 9 незамінних амінокислот, а це робить її повноцінним білком.

Амінокислоти є будівельними блоками м’язової тканини та допомагають нарощувати та підтримувати м’язову масу, а незамінні амінокислоти необхідно отримувати з дієти,

– поділилася дієтологиня.

Вона допоможе вам схуднути

Якщо ви прагнете схуднути чи надовго зберегти нову вагу, вам потрібно додавати білок до кожного свого прийому їжі. І шинка вам у цьому допоможе. Завдяки їй ви будете почуватися більш ситими протягом дня. Так ви зможете уникнути і зайвих перекусів, і переїдання.

Окрім того, так ви наростите масу, а м'язи спалюють калорії набагато швидше і ефективніше, ніж жир.



Шинка може сприяти втраті ваги через білок у ній / Фото Pexels

Ви отримаєте важливі мікроелементи

Виявляється, чимало людей не дотримуються рекомендованих норм споживання мікроелементів, а це може призвести до втоми, зниження уваги та поганої зосередженості. Та якщо ви будете споживати шинку чи інші види червоного м'яса, ви можете отримати також хороше джерело багатьох мікроелементів.

Зокрема, у одній порції шинки можна знайти 20% вашої добової норми цинку, який допомагає підтримувати імунітет, та 70% селену, що потрібний для хорошої роботи метаболізму. Окрім того, шинка є також хорошим джерелом вітаміну групи B, тож ви також отримаєте багато енергії

Копчена та в'ялена шинки можуть сприяти запаленню

Чимало шинки, яку ви знайдете на прилавках магазинів, буде копченою чи в'яленою, проте це зовсім не найкращий вибір для вашого святкового столу. Річ у тім, що крім хорошого і цікавого смаку, така шинка також має кілька неприємних властивостей, що можуть сприяти підвищенню ризиків різноманітних захворювань.

Окрім того, у таких видах шинки можна знайти чимало натрію, тож вона точно не буде корисною для вашого серця та артеріального тиску.