Білок є основним будівельним матеріалом для людського тіла, а у молоці його міститься чимало. Та це не єдина його корисна властивість. Про те, чому молоко варто додати до раціону, розповів доктор медичних наук Дені Бебі.

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Корисне для загального здоров'я

Як вже згадувалося раніше, у молоці є досить багато білка , який дуже корисний для людського організму – він може створювати і відновлювати клітини, а також важливий і для загального росту та розвитку. Якщо ви хочете знайти для себе швидку та добре збалансовану закуску, молоко стає ідеальним варіантом через високий вміст білка.

Також молоко може бути не менш корисним, ніж дорогі напої для відновлення після тренування.

Міцні кістки та зуби

Кальцій – це те, що вам потрібно, щоб ваші зуби та кістки були міцними, тому він є важливою частиною вашого раціону. Особливо цінний кальцій у ранні роки – тобто у дитинстві та підлітковому віці, адже саме тоді кістки ростуть найбільш активно.

Та не менш важливий кальцій і для літніх людей, адже у них зменшується щільність кісткової тканини. Молоко також часто рекомендують як спосіб запобігти остеопорозу.



Молоко корисне для зубів і кісток / Фото Pexels

Містить багато поживних речовин

У складі молока ви можете знайти не тільки кальцій, але і фосфор, вітаміни А та В, калій, цинк, холін, магній та селен. Окрім того, молоко може дати вам досить багато білку та жирів.

Та не варто надмірно споживати цей продукт. Тож звертайте увагу на те, скільки ви п'єте – буде достатньо приблизно половини склянки на день.