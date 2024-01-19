Якщо ви шукаєте добавку до свого звичайного чаю, яка зробить напій не тільки смачним, але й по-справжньому цілющим, тоді імбир – це саме те, що вам потрібно. Про те, чому його варто їсти, розповіла дієтологиня Крістін Мікстас.

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Бореться із мікробами

Певні хімічні сполуки в свіжому імбирі допомагають організму захиститися від хвороб та мікробів. Особливо добре вони зупиняють ріст бактерій, таких як кишкова паличка. Окрім того, можуть сполуки в імбирі боротися із деякими вірусами.

Загалом корінь цієї рослини буде корисним для вас, якщо ви хочете укріпити імунітет та захистити себе від сезонних зимових застуд.

Зберігає ваш рот здоровим

Можливо, ви про це не знали, проте антибактеріальні властивості імбиру поширюються і на те, що він може зробити вашу посмішку більш яскравою та здоровою. Активні сполуки у цьому продукті можуть запобігати розвитку ротових бактерій. А саме ці бактерії можуть спричинити чимало захворювань порожнини рота, зокрема і пародонтит – серйозну інфекцію ясен.

Заспокоює нудоту

Якщо ви з'їли щось не те і тепер почуваєтеся зле, саме імбир може прийти вам на допомогу. Імбир і справді може бути дуже корисним, коли ви намагаєтеся полегшити нудоту у шлунку, особливо під час вагітності.

Це може працювати через те, що імбир розщеплює гази у вашому кишківнику та позбавляє вас від них. Також корінь може допомогти з морською хворобою.



Імбир може бути корисний при нудоті / Фото Pexels

Заспокоює біль у м'язах

Якщо у вас болять м'язи, тоді вам варто спробувати імбир. Звісно, він не прибере його відразу, але з часом ви відчуєте помітне полегшення. Деякі дослідження показали, що люди, які приймали імбир після тренування, відчували менший біль у м'язах за тих людей, які цього не робили.

Знижує рівень цукру в крові

Ви могли про це не підозрювати, але імбир може бути корисним і для того, щоб підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Виявляється, імбир може допомогти організму краще використовувати інсулін.