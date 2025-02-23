Якщо ви відчуваєте післяобідні спади енергії, це не значить, що відразу ж потрібно пити каву – особливо, якщо ви плануєте добре виспатися ввечері. Та ви все ще можете підбадьорити себе після обіду, обравши здорові енергетичні напої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Вода

Іноді все, що вам потрібно для того, аби збадьоритися – це велика склянка води. Навіть невелике зневоднення може призвести до розумової втоми. Але якщо ви не в настрої для звичайної води, ви можете випити газовану, вичавити фруктовий сік чи навіть випити кокосової води.

Шоколадне молоко

Ви можете бути здивовані, адже шоколадне молоко звучить як ласощі, які не вважаються корисними – та насправді воно може швидко підвищити ваш рівень енергії. Саме по собі молоко зволожує, а це значить, що ви позбудетеся втоми, що спричинена зневодненням. Окрім того, в ньому є трохи кофеїну та цукру, які допомагають підвищити рівень енергії. А ось какао містить флавоноїди, сполуки з антиоксидантами та протизапальними властивостями.



Шоколадне молоко може підвищити рівень енергії / Фото Pexels

Зелений чай

Якщо вам все ж потрібно трохи кофеїну, аби пережити решту дня, ви можете випити чашечку зеленого чаю. Він містить кофеїн та L-теанін – амінокислоту, що сприяє розслабленню без сонливості. Так ви підвищите свою концентрацію уваги та все ще зможете легко заснути ввечері.

Матча

Якщо ви маєте важкий день та все ще прагнете кофеїну, матча стане чудовим варіантом. В ньому також містяться і корисні антиоксиданти, що принесуть чимало користі вашому організму.

Смузі

Смузі – це здоровий спосіб підвищити рівень вашої енергії, і ви можете повністю контролювати рецепт, обравши смачні та здорові інгредієнти. Спробуйте поєднати йогурт та фрукти, аби отримати прості вуглеводи, що допоможуть стати більше енергійними та сконцентрованим.